¡Se le atascó el anillo! Rosalía desvela las curiosidades de la pedida de mano de Rauw Alejandro

Tres años de amor y un compromiso. Rosalía, de 30 años, y Rauw Alejandro, de la misma edad, anunciaban a finales de marzo el final feliz a su historia y lo hacían utilizando su música. Al final del videoclip Beso, una de las tres canciones que grabaron a dúo, la artista catalana mostraba su anillo de compromiso entre lágrimas antes de besar a su novio. Sin duda un anuncio inolvidable que enloqueció a los seguidores de la pareja (en solo tres horas el clip obtuvo casi 500.000 visualizaciones). Ahora han sido ellos mismos quienes de nuevo han recordado aquel momento de la pedida, explicando cómo se las ingenió el puertorriqueño para sorprender a su chica.

Como dice Rosalía “fue de la forma más bonita que podía haber imaginado” (declaraciones que ha hecho a GQ) en la casa de la abuela de Rauw en Canóvanas, en Puerto Rico. La artista ha contado que subieron a la azotea del edificio desde donde se veía toda la ciudad y de fondo, fuegos artificiales. "Y de golpe empezaste a buscar algo, y yo pensaba '¿qué le pasa?' Porque no lo sacabas", detalló la intérprete mientras Rauw contaba que se le atascó el anillo. Rosalía no recuerda todo lo sucedido porque estaba muy nerviosa aunque sí sabe que su novio se arrodilló. "Te veía arrodillado y buscando algo en el bolsillo, y pensé 'No puede ser, ¿me va a dar un anillo?' Y entonces tú me lo diste" contó entre risas.

La artista de Motomami, uno de los rostros más importantes del panorama musical, ha asegurado que conocer a su novio le cambió la vida. “Yo tenía la fe perdida en la masculinidad y fue conocerte y me cambió un poco la situación. Lo digo porque los hombres que yo tenía a mi alrededor durante mi vida yo sentía que no estaban emocionalmente disponibles, tú para mí fuiste la primera vez que no sentí eso. Me sorprendiste porque no tenías miedo de querer ni de ser querido", dijo en una entrevista con Ibai Llanos.

La relación de la pareja, que acaba de grabar sus primeros temas a dúo, salió a la luz en septiembre de 2021, aunque su relación habría comenzado a principios de 2020. A Rauw Alejandro estos tres años le han parecido “como diez” como confesó al famoso streamer. "Rosalía es un poco intensa, es difícil. Me dijeron, cuidado con las españolas, que son problemáticas", añadió bromeando sobre el carácter de la artista.

Después de triunfar en solitario, Rosalía y Rauw lo han hecho juntos lanzando al mercado R∞Я, su primer trabajo musical con Rauw Alejandro, que se compone de tres canciones Beso, Vampiros y Promesa, un tema por cada año de su relación. "Para mí tienen que ver. Si escuchas el proyecto completo yo creo que podrían entenderse las canciones como fases del amor. Una tiene que ver más como el pasado, otra con el presente y la otra con el futuro", explicó la cantante de Malamente. En la última edición de los Grammy Latinos, Rosalía se coronaba con cuatro premios como una de las artistas del momento pues recogió el de mejor álbum del año, el más esperado de cada edición. Se lo dedicó claro a Rauw, “el amor de su vida”.