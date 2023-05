Rosalía, víctima de unas fotos manipuladas: esto es lo que ha sucedido y la última reacción de la cantante

Rosalía ha sido víctima de una grave manipulación fotográfica por parte del cantante sevillano Juan Manuel Cortés Reyes, conocido como JC Reyes. La artista catalana, de 30 años, ha denunciado públicamente a este hombre, de 26, por haber compartido en sus redes sociales dos imágenes suyas, completamente editadas, en las que aparece en toples. Por el momento, no se sabe si la cantante de Motomami va a tomar acciones legales contra JC Reyes o no. Esta es la cronología de lo ocurrido.

23 de mayo

JC Reyes comparte en stories una foto editada de Rosalía en la que aparece con el pecho descubierto. El cantante, que ha colaborado con músicos como Quevedo, burla la censura de Instagram camuflando los pezones de la artista con unos emoticonos. "Lo mejor que verás hoy", escribe. Tras esta publicación, añade otra fotografía manipulada de la artista con el torso desnudo.

Los seguidores de la cantante no dan crédito a lo ocurrido y denuncian el comportamiento de JC Reyes, pero este, en vez de eliminar las imágenes y pedir disculpas, se justifica en un directo. "A las mujeres estas que me estáis poniendo: ‘¿Qué haces?’, ‘Qué asco das’... A la chavala (Rosalía) nada más se le ve el escote. Respetad, ¿eh?", comenta. También dice que las fotografías están manipuladas con Photoshop y aprovecha para promocionarse. "Esperen el próximo tema. Se llama Rosalía, ¿ok?", dice mientras se ríe.

En otro directo JC Reyes da a entender que es Rosalía quien le envía esas imágenes. "No puedo estar subiendo fotos de la chavala, fotos que me manda a mí, tío, no puedo estar subiéndolas yo... las fotos que me manda subirlas, eso sería de sinvergüenzas. Estaba expresando nada más lo que sentía, no era para que os alterárais de esa manera", manifiesta.

Pero nada más lejos de la realidad. Las fotos originales pertenecen al perfil de Instagram de la artista y en ninguna de ellas, tal y como mostramos en esta noticia, aparece desnuda. En la que posa con una camisa verde la sube el 20 de marzo de este año y pertenece a unas vacaciones en Chile. La otra, en la que sonríe con un bikini, es del 13 de septiembre de 2022 y fue tomada en Puerto Rico.

Rosalía reacciona a lo ocurrido. "Ir a buscar clout (influencia) faltando el respeto y sexualizando a alguien es un tipo de violencia y da asco, pero hacerlo por cuatro plays de más lo que da es pena", publica en Twitter. Y parece que la cantante no se equivoca. JC Reyes muestra en stories una captura en la que su nombre es lo más buscado en Twitter y de lo que más se está hablando. Además, el sevillano hace otro directo en el que canta: "Hay muchos corazones rotos, será que Rauw la dejó". El sevillano ahora se dirige a la pareja de la Rosalía, el cantante puertorriqueño, Rauw Alejandro.

24 de mayo

Ante la gravedad del asunto, Rosalía vuelve a pronunciarse, esta vez con un mensaje mucho más extenso en el que denuncia la manipulación de sus fotos y se dirige a todas aquellas personas que aplauden el delito cometido por JC Reyes: "El cuerpo de una mujer no es propiedad pública, no es una mercancía para tu estrategia de marketing. Esas fotos estaban editadas y creaste una falsa narrativa alrededor cuando ni te conozco. Existe algo llamado consentimiento y todos a los que os pareció gracioso o plausible espero de corazón que un día aprendáis que venís de una mujer, que las mujeres somos sagradas y que se nos ha de respetar. Bye".

La artista publica este mensaje a las 21:22 horas y a las 21:57 su prometido, Rauw Alejandro, le muestra su apoyo públicamente: "Ya ella habló, lean bien y déjenlo ahí… y tranquila, baby que tu tienes a España contigo y al mundo entero. Y también me tienes a mí y a Puerto Rico. No hay que mirar para abajo nosotros llenamos estadios y tenemos el cariño de la gente, tenemos lo que tenemos por trabajar duro y por hacer música, nada de dramas. Siempre buscarán la manera, pero los dramáticos tarde o temprano tienen que vivir solo de eso".

Las publicaciones de JC Reyes, que tiene 261.000 seguidores en Instagram, ya han desaparecido de su perfil, pues los stories tienen una duración de 24 horas, pero las imágenes manipuladas de Rosalía siguen circulando por la red. El sevillano continúa recibiendo mensajes que lamentan lo ocurrido. "No tienes principios, ni empatía. Ojalá te denuncien y ojalá algún día entiendas el daño que causas. Vuelve a la caverna", le dice un usuario. "Trending Topic gracias a una mujer y a través de un comportamiento machista. Retratado una vez más", comenta otro. "Te seguía, pero a las mujeres se les respeta. Un seguidor menos", añade un tercero.