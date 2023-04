Las claves del último trabajo conjunto de Rosalía y Rauw Alejandro tras anunciar su compromiso

La relación de Rosalía y Rauw Alejandro sigue afianzándose también en el terreno profesional. Los artistas acaban de estrenar el videoclip de Vampiros, una de las tres canciones que se incluyen en su EP conjunto, proyecto en el que han unido su talento por primera vez desde que comenzó su historia de amor hace algo más de tres años. En este nuevo tema, la pareja aparece con grandes y colmillos paseando por las calles de Barcelona en los que supone, según la discográfica Sony Music, "una hoja de ruta de su relación desde el pasado hasta el presente, con indicios de lo que les depara el futuro". Analizamos las claves de este trabajo que marca un punto de inflexión.

El pegadizo tema con ritmos reguetoneros es el primero que lanzan tras anunciar su compromiso y la conexión entre ellos queda reflejada en cada movimiento. Hace tres semanas se publicó el videoclip de Beso, que incluía al final una gran sorpresa: una imagen de Rosalía llorando de emoción mientras enseñaba el impresionante anillo de pedida que Rauw le había entregado. Entre preparativos de boda siguen trabajando juntos ¿y dando pistas sobre su gran día? Elegir la Ciudad Condal para este sencillo podría ser una de ellas. Al ser el lugar que vio nacer a la cantante y donde tienen un palacete, también podría ser el escenario de su enlace.

En Vampiros se fusionan los géneros de los protagonistas, que a su vez no pierden su propia esencia. Rosalía y Rauw brillan juntos, pero también siguen haciéndolo por separado. Este sábado 'la Motomami' estará presente en Coachella, festival de Estados Unidos en el que también estarán Bad Bunny y Blackpink. El 28 de abril actuará en México DF antes de volver a casa para reencontrarse con el público español que acuda al Primavera Sound. Por su parte, el intérprete de Te felicito estará con su gira Saturno World Tour en Los Ángeles el 27 y 28 de abril, en mayo en México y en agosto en nuestro país.

Al inicio de su romance apostaron por crear una relación con cimientos sólidos y dejar que las colaboraciones surgieran solas. Casi cuatro años después han llegado con tres canciones que surgen tras un largo proceso creativo en el cada uno ha tenido un rol diferente. Rosalía explicaba en una entrevista con Ibai Llanos que, a la hora de trabajar, a Rauw "no le gusta pensar mucho las cosas, es más fluido que yo, se adapta mucho". El cantante, que ha aparecido en la última temporada de Sky rojo, define a su pareja como intensa y difícil, aunque reconoce que no le ha resultado complicado compartir estudio de grabación. "Si no me gustaba algo de la canción, esperaba para decírselo en un momento particular o hablaba con los otros productores".

La cita musical que lo cambió todo

Cuando los caminos de Rosalía y Rauw Alejandro se cruzaron no imaginaban que formarían un tándem perfecto tanto en lo personal como en lo profesional. La primera vez que se vieron fue en el hall de un hotel de Las Vegas para acudir a los Grammy Latinos el 14 de noviembre de 2019, gala en la que ella se coronó como la nueva reina con tres estatuillas . Según Billboard, la cantante catalana llevaba un mono negro de Alexander Wnag y el artista portorriqueño una chaqueta sport azul y amarilla. Anteriormente ya habían estado hablando mediante redes sociales, pero aquel día que pudieron conocerse personalmente y tomar algo juntos sintieron amor a primera vista.