Así es Pili, la hermana de Rosalía que está siendo un gran apoyo tras su ruptura con Rauw Alejandro

Rosalía y Rauw Alejandro han roto su relación y puesto fin a su compromiso después de tres años de amor. El propio cantante puertorriqueño lo ha confirmado con un comunicado, pronunciándose además sobre los motivos: "Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad", ha comentado. Por su parte, la artista catalana todavía no se ha pronunciado. Rosalía cuenta con el apoyo incondicional de su familia, entre ellos, su hermana, con quien hace unos días disfrutó de un divertido plan bañándose en el río. Pero ¿quién es Pilar Vila, su inseparable hermana mayor? Dale al play y no te lo pierdas.

