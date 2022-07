Gloria Camila toma una drástica decisión para protegerse de los 'haters'

Gloria Camila ya no puede más. La hija de José Ortega Cano se ha plantado ante sus detractores, y, como medida desesperada, ha eliminado su perfil en la red social Twitter, puesto que, en los últimos tiempos, su muro no ha parado de acumular comentarios cargados de odio hacia su persona. La colaboradora de Ya es Mediodía ha compartido alguno de estos mensajes que tanto daño le causan, en los que otros usuarios, respaldándose en el anonimato que ofrece una pantalla, hacían alusión de manera despectiva a su país de origen o a las últimas polémicas familiares de su padre con Ana María Aldón. De la misma manera, la joven ha explicado que en más de una ocasión ha demandado ante la policía este tipo de agresión verbal, pero nunca ha obtenido ningún tipo de respuesta o ayuda, así que se ha tomado la justicia por su mano y ha borrado toda su actividad en esta plataforma.

VER GALERÍA

Las claves del conflicto que mantienen Ana María Aldón y Gloria Camila

Así sigue los pasos de su tía y compañera de plató Rosa Benito, que también se ha alejado del mundo virtual para evitar las malas palabras de la gente. Por el momento, de donde no ha desaparecido es de Instagram, donde, como otras chicas de su edad, es muy activa y en la que comparte muchos detalles de su rutina diaria. Gloria Camila es toda una influencer, cuenta con una comunidad de más de 850 mil personas, por lo que esta aplicación es otra de sus herramientas de trabajo, ya que son muchas las marcas que quieren colaborar con ella y aparecer en su muro. Aunque allí también recibe comentarios negativos es mucho más el apoyo que le dan todos aquellos que la siguen fervorosamente y con los que se suele mostrar muy agradecida.

VER GALERÍA

La drástica decisión de Rosa Benito tras el testimonio de Rocío Carrasco

Lo que sí es cierto es que las últimas palabras de la actual mujer del torero en el programa Déjate Querer no han dejado en buen lugar a Gloria Camila frente al público. En esta entrevista Ana María Aldón y su hija Gema han señalado que la creadora de contenido tiene un carácter complicado y que el malestar dentro del hogar familiar venía provocado por la joven diseñadora, que nunca le había allanado el camino para hacer más sencilla la convivencia. Una actitud a la que el maestro no supo poner límites por el amor que siente por su vástaga. Unas declaraciones que han causado mucho dolor en Gloria, que, para no avivar más las llamas, simplemente, ha decidido bloquearlas de su teléfono para no mantener más contacto con ellas.

VER GALERÍA

Por su parte, José Ortega Cano ha confesado ante los medios de comunicación que no quiere entrar en más conflictos familiares, porque quiere por igual a su esposa y a su hija. Igualmente, les ha pedido encarecidamente que dejen de hablar de él en los programas de televisión donde trabajan, debido a que tanto enfrentamiento acabará por costarle la salud. Sin duda, un tiempo complicado para todos ellos que se hace más cuesta arriba por las recientes afirmaciones de Rocío Carrasco en su serie documental En el nombre de Rocío, que no deja en demasiado buen lugar al matador y a la actitud que mantuvo durante su matrimonio con Rocío Jurado.

Ortega Cano, tajante, estalla ante los rumores de crisis con su mujer: 'No sé por qué tiene que haber esta saña conmigo'