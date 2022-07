Rocío Carrasco cuenta qué paso en el incidente entre José Ortega Cano y la familia de Rocío Jurado

Tras la boda de Rocío Carrasco y Antonio David Flores, Ortega Cano protagonizó uno de los momentos más recordados en televisión después de que se filtrara un vídeo en el que cantaba Estamos tan a gustito, un momento que Rocío Carrasco recuerda como que fuera una jugarreta para la imagen del torero. "Usar la imagen de un familiar que está feliz y contento. Eso no se hace. Todos tenemos un familiar o nosotros mismos que nos hemos pasado un poco en una celebración. Y que eso que se lleva en un ámbito de confianza se use de esa manera, a mí en ese momento me fastidió mucho", ha reconocido la que fuera presentadora de Hable con ellas, añadiendo que aunque no lo puede demostrar no le extrañaría que lo hubiera grabado su tío Amador Mohedano. Pero no solo eso, ha contado que tras lo sucedido se vivieron instantes de mucha tensión entre su familia y el diestro, algo que además ha corroborado Rosa Benito en Sálvame.

VER GALERÍA

La boda de Rocío Jurado y José Ortega Cano, un ‘brillante acontecimiento’ del que ¡HOLA! fue testigo

"Rocío trabajaba en el Apolo y al cerrar nos fuimos a un restaurante que estaba al lado, solamente para nosotros. Hice un comentario sobre que el vídeo había salido en un programa de televisión y no sabéis como se puso Ortega Cano. No os lo podéis ni imaginar. Yo sé que a él esas imágenes le hicieron mucho daño", relató Rosa Benito en el programa de Jorge Javier Vázquez, asintiendo con la cabeza también cuando uno de sus compañeros contó que incluso Amador llegó a empujar al torero en ese desencuentro familiar. Rocío Carrasco ha afirmado que el marido de su madre se encaró con la mujer de su tío y fue Rocío Jurado quien se me tio en medio para intentar calmar la situación. "Fue así, pero no es cierto que ella se encarara con José ni que lo insultara. No es cierto. Llegados a ese punto no tenía el valor para hacer todo eso", ha relatado Rocío sobre su madre.

Además, sobre la relación de Ortega Cano con la familia de Rocío Jurado, Rocío Carrasco ha afirmado que ha pasado por varios estados, pasando de estar bien a muy mal o volver a estar todos muy unidos. "La unidad y la hermandad que hoy se ve no siempre fue así, Yo sí he presenciado mofarse de él. Soy consciente de la opinión que se tenía en mi casa de José Ortega Cano. Lo he vivido yo y no me ha contado nadie", ha revelado la hija de Pedro Carrasco, que también ha explicado el "sentimiento de inferioridad" que tenía el torero con su madre. "Tiene mucho ego herido e inseguridad. Y se tenía que haber dado cuenta de que la culpable no era Rocío Jurado", ha dicho la hija de la cantante.

VER GALERÍA

¿Qué ha sido de José Fernando? La visita que ha recibido en pleno huracán mediático por el documental de Rocío Carrasco

Roció Carrasco además ha contado en En el nombre de Rocío que a la vez que su madre obtenía premios e iba siendo mundialmente reconocida, el torero hizo "llamadas de atención" como volver a los ruedos. "Yo le he escuchado a él decir a mi madre: 'Que no se te olvide nunca que yo soy Ortega Cano'", ha contado la hija de la artista, asegurando además que la cantante en esas ocasiones prefería callarse y no decir nada.