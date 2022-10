¿Negocian ya Ana María Aldón y José Ortega cano su separación definitiva? La diseñadora responde así

La relación de Ana María Aldón y José Ortega Cano no atraviesa su mejor momento y eso es un hecho que ambos reconocen. En las últimas semanas, ninguno ha querido hablar de separación definitiva pues mientras que la diseñadora se mostraba prudente desmintiendo que hubieran tratado el tema, el diestro lanzaba un mensaje que intentaba ser conciliador (aunque una de sus expresiones desató no poca polémica). Han dejado claro que no hacen ya vida de pareja, aunque siguen viviendo en la misma casa y acudiendo juntos a los compromisos que tienen que ver con su hijo José María, que ahora es lo más importante para ambos. Ante las insistentes afirmaciones de que se habría sentado ya con su marido para establecer los puntos de una separación oficial, la diseñadora ha optado por la cautela.

“Eso es un tema privado y quiero que se mantenga en la privacidad si no os importa” apunta, insinuando no obstante que ya podrían haber hablado del tema. “Somos dos, no soy yo sola. Cuando lo decidamos pues lo confirmaremos”. No son momentos fáciles para el diestro que se está apoyando mucho en esta etapa en su familia, en su hija y su hermana Mari Carmen. Se le ha podido ver muy nervioso ante las preguntas de la prensa, tras lo que ha visitado en varias ocasiones a sus médicos. La presión mediática de los últimos meses ha hecho mella en el diestro que además ha respondido con dureza a las recientes declaraciones de Patricia Donoso en televisión.

A todo ello se une la docuserie de Rocío Carrasco, en la que habló de la relación que tenía su madre con Ortega Cano. El diestro habría cumplido su amenaza de reaccionar legalmente a las palabras de Rocío Carrasco y habría interpuesto, informa La vanguardia, una querella por falsificar unos documentos supuestamente de Rocío Jurado en los que se le acusa de un comportamiento inadecuado. A estas afirmaciones de la hija de la artista ha reaccionado también Amador Mohedano, asegurando que la intérprete tenía mucho carácter y nunca hubiera consentido que la trataran de manera inadecuada.

Esta situación tan tensa está pasando factura también a Gloria Ortega, que no se separa de su padre desde que fue expulsada del reality Pesadilla en el paraíso. Ella también intervino en televisión a través de una llamada telefónica tras escuchar a su padre muy enfadado respondiendo a Patricia Donoso, una conversación en la que tuvo que ser tranquilizada por el equipo de Sálvame. Su situación es tal que no acudió al debate del citado espacio, como explicó Carlos Sobera, porque su vida “es una pesadilla desde que abandonó el programa”. Ante estas informaciones y la visita de Ortega Cano a los médicos, Ana María regresó antes de lo previsto a Madrid desde Jerez, donde había celebrado el cumpleaños de su madre. No quiso dar detalles, eso sí, acerca del estado de salud del diestro.