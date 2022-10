José Ortega Cano, superado por las circunstancias: analizamos todos los frentes que tiene abiertos

José Ortega Cano tiene numerosos frentes abiertos y no puede más. El torero, de 68 años, estalló ayer en plena calle ante las preguntas de los reporteros. "¡Que me dejen tranquilo!", gritó en varias ocasiones. Incluso dijo que si no cesaban con las cuestiones iba a tomar medidas. "Voy a la policía ahora mismo". Sin embargo, su hermano Aniceto logró tranquilizarle y pudieron continuar con los recados que tenían previstos, entre ellos, pasar por una autoescuela situada en Alcobendas, Madrid. Al diestro se le acumulan los problemas. A su crisis matrimonial con Ana María Aldón y la enorme repercusión de su entrevista con Ana Rosa Quintana, tiene que sumar las duras declaraciones de Rocío Carrasco, la aparición en escena de Patricia Donoso y el distanciamiento con su hermana Conchi. Desgranamos, punto por punto, todos los desafíos de Ortega Cano.

Su crisis matrimonial y la polémica entrevista con Ana Rosa

Tras varios meses de dificultades y enfrentamientos públicos, Ana María Aldón confirmó que su matrimonio con Ortega Cano estaba roto y que su relación era únicamente cordial por el bien de su hijo, el pequeño José María, de nueve años. Por ahora, la pareja no se ha separado oficialmente, pero la diseñadora considera que "esta situación no se puede alargar mucho en el tiempo". En mitad de esta crisis, el torero concedió una polémica entrevista a Ana Rosa Quintana y envió un mensaje a su mujer que no dejó indiferente a nadie: "Todavía mi semen es de fuerza, ¡vamos a por la niña!". Ana María, al escucharlo, se quedó muy asombrada: "No son declaraciones de cariño. Lo entiendo más como un chiste malo. No lo reconocí con esas palabras, no es vocabulario de él. Creo que estaba muy nervioso y llegó un momento en el que se sintió que estaba con amigos", dijo. El diestro, rápidamente, pidió disculpas por su comentario.

Las duras declaraciones de Rocío Carrasco

El documental de Rocío Carrasco también está afectando a Ortega Cano. La hija de Rocío Jurado aseguró que el torero echó a su madre de la finca de Yerbabuena en más de una ocasión. "José la echaba por discusiones. Un día me llamó a las tres de la mañana cuando yo estaba en Sevilla para que fuéramos a recogerla. Nos fuimos corriendo hasta la finca y cuando llegué estaba sentada en los escalones con dos maletas esperando", contó Rocío. "En ese momento no lo denuncié porque no tenía la capacidad emocional ni la fuerza, por como yo estaba y sentía. No podía con lo mío, como voy a poder con lo de ella. Era impensable, pero mi madre tampoco me lo habría permitido", explicó.

El enfrentamiento con Patricia Donoso

El torero también tiene que lidiar con Patricia Donoso, con quien mantuvo un desagradable enfrentamiento en Sálvame. Ortega Cano entró al programa por teléfono para desmentir que esta mujer fuera su abogada y que hubiera mantenido un romance con ella cuando Ana María Aldón estaba embarazada. "Yo no sé cómo está hecha la vida, el momento que se está viviendo en esta España…", comenzó diciendo el torero muy nervioso. Finalmente, estalló contra Patricia. "No quiero saber nada de ti ¡Sinvergüenza! ¡Asquerosa!", le dijo antes de colgar. Gloria Camila intentó pronunciarse ante lo ocurrido, pero no fue capaz, ya que no paraba de llorar. Horas después, Ortega Cano enviaba un comunicado en el que anunciaba medidas legales antes los "injustos ataques a su integridad moral y personal". Patricia, por su parte, ya está en Madrid dispuesta a contar todo sobre su supuesta relación con el torero. La guerra no ha hecho más que empezar.

El distanciamiento de Ortega Cano y su hermana Conchi

Por mucho que le duela a Conchi Ortega, la relación con su hermano está completamente rota. "Esta situación me duele muchísimo, porque a mí solo me ha faltado parirlo. Siento mucho lo que le pasa, pero no quiero ni que me llame por teléfono. Hace que no voy a su casa, yo qué sé... muchísimos años", contaba este verano. La mujer tampoco tiene trato con su cuñada Ana María, un enfrentamiento que viene de lejos y que parece que no tiene solución. La diseñadora sostiene que Conchi no se ha portado bien con ella. "A las personas que no me aportaban y que me vendían, las fui apartando de mi camino", aseguró. Conchi, además, se ha distanciado del resto de la familia a raíz de la entrevista que concedió a Jorge Javier Vázquez en su casa. "No me ha regañado nadie porque no me han llamado. Ni mi hermana Mari Carmen ni nadie, pero bueno, que no me llamen, ya me llamarán. Estarán cabreados, pero me da igual. Yo tengo 77 años y soy muy libre de hacer lo que yo quiera. A ver… ¿Qué pasa? ¿Que yo no tengo derecho ya con mis años después de toda la vida harta de trabajar y de sufrir de hablar con gente? Pues sí, y ya está", zanjó la mujer.