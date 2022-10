José Ortega Cano se reúne con su familia en medio de la polémica y horas después de acudir al hospital

José Ortega Cano ha acudido al hospital en Madrid, acompañado por su hermana Mari Carmen y su hija, Gloria Camila, solo unas horas después de tener un encontronazo con la prensa el martes. Mientras tanto Ana María Aldón se encontraba en Jerez, con motivo del cumpleaños de su madre. El torero está viviendo un momento muy delicado debido a su crisis matrimonial, las declaraciones de la supuesta abogada Patricia Donoso y, finalmente, las últimas alegaciones de Rocío Carrasco. Todos estos frentes abiertos podrían haber causado estragos en la salud del diestro, que ya es delicada, pero su visita al centro de salud fue breve y en la mañana del miércoles ha sido visto de nuevo junto a su familia.

De nuevo con su hermana Mari Carmen, además de su hija y el novio de esta, José Ortega Cano ha sido visto el miércoles a su llegada a una marisquería, donde ha sido recibido con los brazos abiertos. Entraba en coche con una mascarilla negra y gafas oscuras con las que ocultaba su rostro, y sin soltar el móvil de la mano. Se desconoce cuál ha sido el motivo de su visita al hospital, ya que a la salida del centro de salud no quiso decir nada, pero esta mañana sí se ha pronunciado, con una breve frase con la que tranquilizaba a los presentes sobre su estado de salud.

Según Antonio Rossi, Ana María Aldón pretendía quedarse en Jerez más tiempo pero regresó en Madrid en la misma noche del martes por la preocupación hacia su marido. Sin embargo, la colaboradora no quería hacer declaraciones sobre el estado de salud del torero respondiendo con evasivas ante las preguntas de si habían contactado con ella sus cuñados o Gloria Camila: "Yo no he dicho que no me hayan llamado". Después de la visita de Ortega Cano al hospital, la familia parece haber vuelto a la rutina y a la normalidad y esta mañana han sido vistos a su salida (por separado) de la casa que todavía comparten en la capital.

En enero, Ortega Cano fue hospitalizado en Madrid y aunque en un primer momento se publicó que había sido una obstrucción intestinal el torero aseguró a ¡HOLA! que había sido una mala reacción a un medicamento, aunque por suerte se recuperó rápidamente. Sin embargo, el pasado año también pasó por un pequeño bache de salud cuando fue operado para renovar los dos stent que tiene en el corazón, y solo unos meses más tarde Ana María Aldón explicó que el diestro sufría un problema en una válvula del corazón que debían revisar, lo que podría haber desembocado en una nueva intervención quirúrgicaque finalmente no llegó a producirse. Desde entonces le hemos visto llevar a cabo rutinas de lo más saludables a los 68 años, como desplazarse en bicicleta, aunque los problemas personales a los que se enfrenta no han ayudado.