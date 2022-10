Ana María Aldón responde con dureza a las polémicas declaraciones de Ortega Cano

Las palabras que dedicó José Ortega Cano a Ana María Aldón en su última aparición en televisión provocaron no poca polémica, aunque el diestro horas después pidió perdón y explicó que la tan comentada expresión había sido producto de los nervios del momento. La diseñadora, a quien el diestro dijo que sigue queriendo, también vio las declaraciones y explicó cómo se sintió al escucharle. “Sentí vergüenza, sentí bochorno” dijo en Fiesta, el programa en el que colabora. Añadió la diseñadora que piensa que “el primer perjudicado de la desafortunada frase es él”. “No me gusta verlo sufrir. Yo creo que ha sufrido por eso, se dio cuenta tarde y se sintió mal” dijo, apuntando que esas palabras no son habituales en su marido. Respondió Ana María a cada uno de los temas que tocó el torero en esta esperada reaparición televisiva, en la que contó que una de las cosas que no comprendía era que Ana María era muy fan de Rocío Jurado al principio y ahora ya no lo es. “Yo soy la persona que está a tu lado, Rocío hace 16 años que no está" dijo la diseñadora. "Yo sé lo que valgo. Ella ha dejado una huella muy grande para todos y yo no quiero borrarla, pero sí quiero que mi huella se quede" añadió.

Ortega Cano también opinó que Ana María ya no está enamorada de él, aunque él sí se confesó así. La respuesta fue contundente: “Tú no estas enamorado, si lo estuvieras no harías ciertas cosas". Hace unos días Ana María comentó que ya no hace vida de pareja con su marido, aunque siguen conviviendo en la misma casa, una situación que quiso explicar ante la curiosidad de los colaboradores. “No estoy sosteniendo ninguna situación, no estoy alargando el chicle, que ya estoy harta” dijo, aludiendo además que tiene que pensar en su hijo José María, que tiene nueve años y por tanto está en edad escolar. “Que nadie me obligue a tomar una decisión precipitada, lo haremos cuando mi marido y yo lo decidamos”.

Durante la conversación que mantuvo con Ana Rosa, el diestro reconoció que quiere volver a estar bien con su mujer. “Ya es tarde” dijo Ana María. “Se le olvida lo que yo he pasado este verano y no voy a volver a pasar por ahí” apuntó. “Todavía mi semen es de fuerza, ¡vamos a por la niña!” dijo José Ortega Cano poco antes de dar por finalizada su entrevista, palabras que generaron numerosas críticas. Su mujer se refirió a esta expresión así: "Creo que estaba muy nervioso desde el principio en el que leyó la lectura del escrito. Después llegó un momento en el que sintió que estaba con amigo. Lo soltó como si fuese una broma mala". Explicó que "a ella no le ha perdido perdón". "Públicamente ha pedido perdón a todo el que

haya podido ofender, especialmente a las mujeres, como yo que también soy mujer…". Sorprendió además a sus compañeros pues sí que expresó que no le importaría ser madre de nuevo, pero no con el diestro. “Me encantaría volver a ser madre, pero sola. Quiero hacer lo que han hecho Toñi Moreno o Ana Rosa Quintana, porque estoy en un momento que o es ya o no es nunca. Voy a cumplir 45 o es ya o...” dijo.

Su hija Gloria dijo que su padre 'es así'

La entrevista de José Ortega Cano ha recibido no solo la respuesta de su mujer, sino la de su hija Gloria que, tras ser expulsada del reality Pesadilla en el paraíso, ha podido ver todo lo que ha ocurrido en su familia en las últimas semanas. Sobre la declaración del diestro dijo que su padre “es así”, mientras que cuando vio las grabaciones en las que se mostraba enfadado con la prensa, se confesó dolida. “Me duele verle así pero le amo mucho. Es un tío que se viste por los pies (...) Llevo dos semanas mal psicológicamente, he estado baja de ánimo y por eso pedía que no me salvaran porque tenía muchas cosas fuera y ya no podía aportar en la granja” comentó. No quiso sin embargo referirse más al matrimonio de Ana María Aldón y el diestro pues aclaró que prefiere estar fuera para ver en persona cómo está la situación. Gloria se refirió también a su exnovio Kiko Jiménez, del que dijo que lleva varios años hablando de su familia por interés.

A Gema Aldón, hija de Ana María, tampoco le gustaron las palabras del torero a las que respondió con dureza. “Cuando dijo eso no me lo podía creer. Mi madre no es un útero, es una persona humana. Pero, después, pensándolo fríamente, me da mucha pena el deterioro” dijo en Sálvame. “Hace 10 años no era el mismo que era ahora. Me da rabia lo que ha dicho de mi madre. Pero creo que ni siquiera era consciente de lo que decía ni la repercusión que iban a tener sus palabras" añadió. La hija de la diseñadora reiteró que, en su opinión, lo mejor es que el matrimonio se separe. “Sigo teniendo ganas de que esto se termine, porque no va a llegar a ningún lado, y ganas de que mi madre sea feliz" concluyó.