Rocío Carrasco responde a Ortega Cano y anuncia medidas legales: 'Si no inicias tu el procedimiento lo voy a iniciar yo'

El cruce de acusaciones entre Rocío Carrasco y José Ortega Cano no cesa y la hija de Rocio Jurado ha sido la última en tomar la palabra. La mañana de este lunes, mientras el viudo de la cantante rompía su silencio en El programa de Ana Rosa, ella se encontraba a escasos metros, también en Mediaset, escuchando desde una sala cercana la esperada entrevista del que fue el segundo marido de su madre. Su reacción no ha tardado en llegar. Instantes antes de la emisión del noveno capítulo del documental En el nombre de Rocío, la empresaria ha asegurado que el sentimiento que le ha invadido al escuchar al diestro es "vergüenza, solo y exclusivamente".

VER GALERÍA

-Rocío Carrasco, sobre la relación de su madre con Ortega Cano: 'José la echaba (de Yerbabuena) por discusiones'

-Un nuevo golpe para Ortega Cano en medio de su crisis con Ana María Aldón

Rocío Carrasco ha explicado que los aspectos que ha contado en el documental sobre Ortega Cano no son infamias ni declaraciones movidas por el odio: "No estoy diciendo infamias de él, nada de lo que digo es mentira y todo se puede demostrar. Odio es un sentimiento que no experimento". Además, al saber que el diestro ha puesto el asunto en manos de sus abogados, le ha lanzado un mensaje. "Ortega, matador, si no inicias tu el procedimiento lo voy a iniciar yo. Lo tendré que iniciar yo presentando en el juzgado lo que tengo y que ellos diriman lo que tienen que hacer", ha dicho aclarando que hacía referencia a los manuscritos de su madre.

La hija mayor de la recordada intérprete de Como una ola, Punto de partida o Se nos rompió el amor también ha hecho referencia al momento en el que el diestro ha apuntado a que está asesorada por Fidel Albiac. "Yo estoy asesorada por Javier Vasallo. El que es mi marido, que te ha sacado de muchas, esta ya no te la quita. No va a interceder más, ahí sí que se acabó", ha indicado. Además, al escuchar a Ortega decir que está preocupado por ella, ha preguntado: "¿Dónde estaba tu preocupación cuando sabías cómo estaba, cuando sabías lo que estaba pasando? ¿Dónde estaba la tuya y la de toda la familia?". En este aspecto ha dicho que nunca recibió una llamada del viudo de su madre pero que tampoco la echó de menos.

VER GALERÍA

También se ha pronunciado Rocío Carrasco sobre el mensaje espontáneo que el torero ha lanzado a Ana María Aldón animándola a ampliar la familia y darle una hermanita al pequeño José María, que nació en febrero de 2013. "¿Te acuerdas, José, cuando eras el que hacía sufrir a mi madre y decías que no te podía dar hijos porque tenía la edad de tu madre? Tienes una obsesión muy mala con la virilidad, y la virilidad está en el respeto y el amor a las mujeres", ha dicho.

Las palabras de Ortega Cano

Las declaraciones de la única hija que tuvieron Rocío Jurado y Pedro Carrasco llegan escasas horas después de que Ortega Cano haya reaparecido en televisión. Ha empezado su intervención hablando de su primer matrimonio, cuestionado en el citado documental: "Durante más de doce años estuvimos juntos Rocío Jurado y yo y nos profesamos un amor incondicional. Nuestra relación estuvo guiada por el cariño mutuo y recíproco. Esta es la única verdad. En los últimos tiempos Rocío Carrasco ha vertido sobre mi persona muchas infamias y descalificaciones, ha retorcido la verdad hasta extremos inigualables", ha dicho anunciando además medidas legales.

VER GALERÍA

En su entrevista televisiva, que ha coincidido con la esperada vuelta de Ana Rosa Quintana al trabajo tras once meses recuperándose de un cáncer de mama, Ortega ha dicho que no comprende "lo que está haciendo y diciendo" la primogénita de la cantante y ha dejado claro que nunca pensaron en separarse. "Estoy convencido de que Rocío Jurado estará sufriendo y muy dolorida", ha indicado. El torero ha comentado que le gustaría que la situación se arreglara porque él siempre opta por una actitud mediadora, pero reconoce que ahora mismo no ve posible esa reconciliación. "En el fondo me preocupa Rocío Carrasco y por quién está asesorada, que es su marido", ha dicho.