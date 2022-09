Rocío Flores confiesa si ha visto o no 'En el nombre de Rocío'

Rocío Flores, que lleva varios meses sin pisar un plató de televisión, ha confesado que no ha querido ver ningún episodio de En el nombre de Rocío, la segunda parte del documental que ha protgonizado su madre. "No he visto nada. Ya lo he vivido en mis propias carnes y fue suficiente. Ni me encuentro preparada, ni creo que lo necesite, ni que me beneficie mentalmente", ha dicho la nieta de Rocío Jurado a Europa Press- Además ha asegurado que no pudo ir al balcón de la casa de Mi abuela Rocío para ver la procesión de la Vírgen de Regla porque tenía compromisos laborales. "Se me invitó, pero no pude ir. Justamente tenía trabajo en Madrid y al día siguiente una boda, pero tengo pensamiento de ir a ver a mi familia. No los he visto en todo el verano", ha explicado en el citado medio.

La hija de Rocío Carrasco, que hace unos meses aseguró que si ella contaba sus vivencias "se caía España", ha explicado además que ha preferido estar tranquila durante unos meses y descansar de toda la tormenta familiar a la que tiene que enfrentarse. "Llevo todo el verano sin estar pendiente a nada. He trabajado en mí y la verdad es que me ha venido muy bien", ha añadido la nieta de de la artista de Todo se derrumbó dentro de mí, aunque ha afirmado que no descarta acudir a Pesadilla en El Paraíso para defender a su tía Gloria Camila. Además, Rocío Flores ha revelado que por suerte sus seres queridos se encuentran todos en perfecto estado, aunque ha preferido no decir nada sobre la relación de su padre con Marta Riesco: "Mi familia está bien, que es lo que importa. No me voy a meter en problemas de parejas", ha dicho la hija de Antonio David Flores.

Durante los episodios de En el nombre de Rocío, Rocío Carrasco ha cumplido su promesa de no volver a hablar de su hija. Hace unas semanas que la hija de la cantante confesó que aunque no se encontraba preparada psicológicamente para volver a retomar el contacto ella, había tomado la decisión de mantenerla al margen del segundo documental y de sus próximas declaraciones tras ver lo mucho que estaba sufriendo. Eso sí, en el último programa la colaboradora de Sálvame recordó entre lágrimas el día que tocó fondo: cuando Rocío Flores acudió por primera vez a un plató de televisión para apoyar a su padre.

"No podía más. No podía más y encima al 'ser' se le unió una figura que para mí es imprescindible, que es mi hija", dijo con lágrimas en sus ojos Rocío Carrasco sobre ese 5 de agosto de 2019, cuando vio que Rocío Flores apoyaba a su padre mientras estaba participando en la séptima edición de GH VIP, un momento que provocó que quisiera quitarse la vida.