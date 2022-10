Los motivos de la ausencia de Gloria Ortega en el último programa de 'Pesadilla en el paraíso'

Ha sido la ausencia más comentada en el plató de Pesadilla en el paraíso pues se esperaba que compartiera tras su expulsión cómo ha sido su experiencia en el reality. Gloria Ortega no se ha sentado en el espacio, como ha contado Carlos Sobera, el presentador, debido al momento personal que atraviesa. “Os habréis dado cuenta, pero hoy no nos acompaña Gloria. La explicación es muy sencilla: todos los problemas a los que se ha enfrentado claramente la han superado, no se encontraba con ánimo de acudir y no ha acudido” explicó. La frase que dedicó el presentador a la concursante refleja en pocas palabras el estado en el que se encuentra: “Su vida se ha convertido en una pesadilla desde que volvió”.

La cancelación de este compromiso televisivo se produjo unas horas después de que Gloria acompañara a su padre, José Ortega Cano, a un centro hospitalario, la segunda visita del diestro al médico en 24 horas. La situación del torero es delicada pues ha tenido varios momentos de tensión mientras se enfrentaba a las preguntas de la prensa acerca de su situación personal con Ana María Aldón y sus polémicas declaraciones televisivas. Gloria no se ha separado de su padre desde que fue expulsada del reality en el que concursaba, mostrándole así su incondicional apoyo en estos momentos. Junto a ellos ha estado Mari Carmen, hermana de Ortega Cano, que está también muy pendiente.

No ha sido fácil para ella tampoco pues reconoció poco después de retomar su rutina que había llorado mucho al enfrentarse con todas las cuestiones familiares que la esperaban fuera. A la delicada situación matrimonial de su padre se une la docuserie de Rocío Carrasco en la que se habla de la relación de Ortega Cano y Rocío Jurado. “He llorado mucho estos días que he estado fuera” reconocía. También se mostró muy nerviosa en una intervención telefónica en Sálvame tras escuchar el enfado de su padre ante las declaraciones de Patricia Donoso, una situación en la que Terelu Campos trató de tranquilizarla sin demasiado éxito. Son muchos los frentes que la familia tiene abiertos de ahí que la tensión les esté pasando factura, como demuestran las imágenes de los últimos días.

No se ha visto sin embargo a Ana María Aldón junto a su marido pues la diseñadora estaba en Jerez celebrando el cumpleaños de su madre. Adelantó su regreso a Madrid, tras los últimos acontecimientos, pero evitó pronunciarse acerca de cómo se encuentra el diestro. “Yo no he dicho que no me hayan llamado" respondió cuando le preguntaron si la había avisado la familia de las visita de Ortega Cano al hospital. Tampoco el diestro ha dado detalles sobre su salud limitándose a decir que se encuentra bien.