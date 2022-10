Gloria Camila: estos son los cinco frentes que tiene abiertos en su vuelta a la dura realidad

Gloria Camila ha vuelto a la realidad. Y es que, desde que la expulsasen del programa Pesadilla en el paraíso en la noche del pasado miércoles -con un 62% de los votos del público-, su estado anímico es un auténtico carrusel de emociones. Desde ese momento, la hija de José Ortega Cano ha podido ser testigo de algunas de las cosas que han acontecido en los platós de televisión durante ese mes y medio que ha estado fuera. Sin embargo, no va a ser hasta este domingo cuando reaparezca de nuevo en televisión para coger el toro por los cuernos y responder a todos los frentes que tiene abiertos, entre los que destacan el de su padre, tras haber sufrido un ataque de nervios en pleno directo. Pero también, desde la reciente entrevista del diestro en El programa de Ana Rosa a las palabras de Ana María Aldón, pasando por las críticas que ha recibido por parte de su ex, Kiko Jiménez, hasta la tercera persona en discordia que acaba de aparecer por sorpresa, Patricia Donoso.

La reciente entrevista de José Ortega Cano en El programa de Ana Rosa ha levantado ampollas, sobre todo esas declaraciones donde dejaba de manifiesto su virilidad y en las que le decía a su mujer que "iban a ir a por la niña". Unas palabras que han dejado descolocada, no solo a Ana María Aldón -tachándolas de "vergonzosas" y "bochornosas"-, sino también a la propia hija del diestro. Gloria Camila, que vio estas imágenes antes de salir de la granja, mostraba una cara de asombro, que finalizaba en una risa, asegurando que su padre "era así". En el plató de Pesadilla en el paraíso tendrá que hacer frente a este y otros espinosos asuntos.

Las críticas de Kiko Jiménez

Demasiada información la que recibió Gloria Camila al salir del concurso. Sin embargo, este domingo responderá a cada uno de estos frentes abiertos que le han aparecido en este mes y medio. Otro de sus dolores de cabeza viene provocado por su ex, Kiko Jiménez. El joven de 30 años no ha dejado de atacar a la hija del diestro, incluso llegó a revelar una conversación de los dos por teléfono que habían tenido hace unos meses. Nada más ser expulsada, y tras ver las pinceladas que le había dejado el colaborador, Gloria Camila le respondía de la siguiente manera calificándole como una "garrapata" y "parásito", y que él aún estaba necesitado de hablar de ella y su familia, a pesar de haber terminado la relación hace cuatro años: "Que seas feliz, que te dure mucho el amor y que nos dejes en paz ya de una vez. Cuatro años que llevas hablando de nuestra vida", le contestaba la hija de Rocío Jurado el día de su expulsión.

Su relación con Ana María Aldón

Hasta la fecha, la relación que mantienen Gloria Camila y Ana María Aldón no es demasiado fluida. Muchas han sido las circustancias que han provocado su distanciamiento y, en estos últimos meses, la crisis en el matrimonio ha enfriado aún más si cabe la relación entre las dos. Además, tras su paso por el concurso, la hija de Rocío Jurado tuvo algún comentario que no gustó en absoluto a la diseñadora, tocándole su punto más débil: su hijo. "Mi hermano pequeño es muy alto y tiene toda la cara de mi padre. Mi padre lo intentó llevar por el toro, pero él quiere ser futbolista. Él dice que se llama José María Ortega Cano Junior, el apellido de la madre ni aparece, es todo ‘papá, papá, papá", contaba a sus compañeros de la casa hace unas semanas. Unas declaraciones que calaron de lleno en Ana María. Sin embargo, la crisis en el matrimonio continúa y Gloria Camila va a tener que hacer frente a esta situación en la que se encuentran su padre y la andaluza.

Patricia Donoso, la tercera en discordia

Si no eran suficientes con los problemas que atravesaban Ana María Aldón y José Ortega Cano, a su crisis matrimonial se le ha sumado Patricia Donoso, la tercera en discordia. Y es que, esta mujer dice ser amiga del diestro, con el cual mantuvo una relación en el pasado -concretamente cuando estaba iniciando su romance con la diseñadora, su actual mujer-. Ante su aparición en televisión contando esto, Ortega Cano interrumpía la entrevista para responder de forma tajante que no conocía "de nada" a Patricia. Tras esto, le daba un ataque de nervios en pleno directo: "¡Eres una mentirosa! Se acabó, ya lo tengo en manos de mis abogados. ¡Sin vergüenza, asquerosa!", gritaba el diestro en Sálvame. Su hija, Gloria Camila, entraba por teléfono, llorando de forma desconsolada -para desmentir las informaciones de la tercera en discordia a través de su primo Chema, porque ella no podía hablar-. Por lo que los frentes se han ampliado con esta nueva incorporación de Patricia Donoso.

Las palabras de Rocío Carrasco en la docuserie

En un momento dado de su paso por el concurso, Gloria Camila lanzaba un dardo envenenado a Rocío Carrasco al hablar de su familia: "Yo estoy muy feliz con mis dos hermanos", señaló, haciendo referencia al pequeño de la casa, José María Ortega Aldón, y al mayor, José Fernando, y sin tener en cuenta a su hermana mayor. La relación entre ambas se empezó a tambalear con la muerte de Rocío Jurado y el reparto de la herencia, lo que supuso el principio del fin de la unión. Este domingo, Gloria Camila tendrá que responder todas las declaraciones que ha hecho su hermana en el documental En el nombre de Rocío mientras ella permanecía en la granja.