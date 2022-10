Gloria Camila confiesa que ha 'llorado mucho' tras ver los frentes familiares al salir del concurso

Gloria Camila no pasa por uno de sus mejores momentos. Tras su expulsión de Pesadilla en el paraíso, la hija de Rocío Jurado ha confesado que no debería haber entrado al concurso y que su situación anímica no es la que le gustaría después de enfrentarse a todos los frentes familiares abiertos que ha habido mientras participaba en el reality. "Creo que tenía que haberme quedado aquí. Tal y como he vivido una experiencia, lo que estoy viendo y que solo nos estamos quedando con lo malo de la aventura, sí, me tenía que haber quedado. He llorado mucho estos días que he estado fuera", ha expresado en el plató del formato de Telecinco, donde además ha explicado que ha intentado mantener la cabeza centrada dentro de la granja porque sabía cómo dejó la situación fuera y no quería entrar en bucle pensando en que todo podía empeorar sin ella.

Muy enfadada con las preguntas que se le estaban haciendo sobre la situación familiar y dejando claro que no quería ahondar en la relación de su padre con Ana María Aldón, Gloria ha pedido perdón a Carlos Sobera. "Me vas a disculpar, como vengo a hablar de un concurso que he hecho, no voy a entrar", ha dicho la colaboradora. Además, sobre todo lo que está contando Rocío Carrasco en En el nombre de Rocío, la hija del torero ha explicado que decidió participar en Pesadilla en el paraíso para desconectar y no ver "ciertos programas", refiriéndose a la segunda parte del documental de su hermana. "Antes de entrar decido no ver ciertas cosas, las cuales estoy viendo. Es algo que a mí me afecta, se está hablando de mi padre, cada uno que haga lo que considere", ha dicho Gloria.

"Vengo a hablar del concurso que he hecho, no de las cosas que tengo fuera y externas, que considero que son privadas y personales. No me repercute a mí y no voy a entrar en ese tema", ha continuado diciendo muy enfadada Gloria, que sí ha querido hablar sobre lo mal que se lo hizo pasar su expareja, Kiko Jiménez. "Dijo que me había dejado por infidelidades y era mentira. Por qué yo no puedo hablar de lo que he vivido cuando él lleva tres años haciéndolo de mi familia, de mi vida y de mí. Ha despotricado lo más grande. No es que no haya superado la relación, es que no he superado el daño que se me ha hecho, estoy en terapia para superarlo", ha confesado.

Lo que más le ha dolido a Gloria de Kiko es que haya hablado tanto de su familia cuando todos ellos le abrieron las puertas de su casa y "le trataron como uno más". Además, la hija de la intérprete de Se nos rompió el amor ha explicado que si el colaborador de Sálvame está trabajando en Telecinco es gracias a ella, ya que cuando le despidieron de la cadena ella accedió a participar en Supervivientes si él también concursaba. "Antes no le querían y ahora está porque habla de nosotros constantemente. Por eso no me voy a callar todo lo que llevo aguantando y callando mucho tiempo. No me da la gana", ha comentado Gloria, que también se ha negado a explicar más sobre el aborto que tuvo con Jiménez y que "no llegó a puerto".