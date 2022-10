José Ortega Cano, arropado por su familia y sus amigos tras confirmarse su separación de Ana María Aldón

Después de meses de especulaciones, Ana María Aldón ha confirmado que su marido José Ortega Cano y ella han comenzado los trámites para su separación oficial, una noticia sobre la que hasta el momento se habían mantenido prudentes pero que ya es una realidad. Después de las palabras de la diseñadora en el programa Fiesta hablando sobre el fin de su matrimonio, el diestro, que de momento no ha querido valorar la aparición de su todavía mujer en televisión, se reunió con su hija Gloria, que ha decidido retirarse durante una temporada del foco mediático debido a la delicada situación anímica que atraviesa. Estaba con ellos además el pequeño José María y la pareja de Gloria, David García. También se ha podido ver al torero este fin de semana junto a algunos amigos, entre quienes se encontraba Maria Ángeles Grajal, que ha asegurado que cuenta con su apoyo en estos momentos personales delicados.

La propia Ana María Aldón explicaba este fin de semana que están viendo cómo se van a organizar una vez que formalicen su separación, situación en la que tienen muy presente que lo más importante es su hijo José María. “La conversación ha sido tranquila, con respeto y muy bien porque los dos tenemos un objetivo común, que es lo más importante que tenemos en nuestras vidas y con lo que más cuidado hay que tener” comentó. La diseñadora se emocionó al escuchar a Aurelio Manzano, que había hablado con el torero y comentó que le había notado triste pero convencido de que siempre tendría cariño a Ana María.

Una cordialidad que la hermana del diestro, Conchi, no comparte. Durante estos meses, han sido varias las ocasiones en las que la hermana de Ortega Cano se ha referido a su cuñada de manera pública, sacando a la luz que la relación entre ambas está marcada por la tensión. “Que diga lo que quiera, nunca he tenido con ella más de dos palabras” apuntaba Conchi a Socialité después de confirmarse el divorcio. Explicó además que no quiere sufrir ni llorar más para no perjudicar su salud. José Ortega Cano siempre se ha mostrado discreto en relación al intercambio de opiniones entre su mujer y su hermana, tratando de quitar importancia al enfrentamiento de ambas. La propia Conchi intentaba suavizar este verano la distancia, explicando que en realidad “no tiene nada personal en contra de su cuñada”.

Una tensa crisis

La crisis de José Ortega Cano y Ana María Aldón se remonta al pasado verano. Un comentario del diestro acerca de Rocío Jurado provocó que la diseñadora no se sintiera querida ni valorada por su marido, así lo explicó ella misma asegurando que estaba en un momento anímico complicado. Comenzó así una etapa en la que la pareja incluso pasó algunas semanas separadas con motivo de las vacaciones estivales, aunque se resistían a hablar de ruptura definitiva. Arrancado el curso escolar, se reunieron de nuevo en Madrid, donde compartieron diversos compromisos con su hijo José María, aunque entonces Ana María confirmó que ya no hacían planes de pareja.

A pesar de que el torero apareció en televisión, en El programa de Ana Rosa, enviando un mensaje conciliador a su mujer (unas palabras que también provocaron una cierta polémica), la situación no mejoró. La posterior aparición de Patricia Donoso en el panorama y la presión mediática pasaron factura al diestro, que se mostró muy nervioso ante los medios. Una situación complicada que ha afectado mucho también a su hija Gloria, que no se separa de su padre que afronta ya el final de sus cuatro años de matrimonio con Ana María. A este momento convulso se une el enfrentamiento con Rocío Carrasco, a raíz de la emisión de la docuserie En el nombre de Rocío, situación que parece llegará a los juzgados.