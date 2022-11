Ana María Aldón, sobre la búsqueda de su nueva casa: 'Ya tengo cositas'

A la luz de las ocasiones en las que se les ha podido ver juntos en los últimos días, la suya parece una separación cordial. Ana María Aldón y José Ortega Cano han tomado la decisión de seguir sus vidas por separado, aunque esto no implica que no puedan seguir compartiendo momentos en familia con su hijo José María. Es el niño lo más importante para ambos, como han reiterado, y pensando en su bienestar la diseñadora ha empezado ya a buscar la casa de sus sueños. Aunque no tiene prisa por abandonar el hogar que comparte con el diestro, Ana María ya ha empezado a estudiar sus opciones. Animada, ha confesado que ha visto ya algo que le interesa. “Ya tengo cositas” explicó.

Aunque no dio demasiados detalles confirmó que ha visitado varias viviendas e insinuó que ya se habría decidido por una de ellas. “¿Te quieres venir conmigo? Sí, tengo cositas vistas”. La diseñadora empieza una etapa nueva en su vida, tras unos meses convulsos de especulaciones y críticas. Las opiniones vertidas no solo por la familia del diestro sino por la suya, empañaron en cierta medida el proceso de crisis en el que se vio inmersa la pareja, sacando a la luz que la relación no era tan buena como parecía. De hecho, tras anunciar que habían comenzado el proceso de divorcio, Ana María guardó silencio acerca de si mantendrá el contacto con la familia de su exmarido.

Su hija Gema, que ha criticado al diestro en no pocas ocasiones, manifestó estos días su alegría por la decisión que ha tomado su madre. Ana María ha dicho sobre las intervenciones de su hija que esta puede tener su opinión, pero no tiene por qué coincidir con la que ella tiene sobre su marido. En este sentido, la hija de José Ortega Cano, Gloria, mantiene una actitud opuesta. La avalancha de informaciones sobre su padre que la recibió tras su salida del reality Pesadilla en la granja le pasó factura, por lo que ha estado un tiempo alejada del foco público (su reaparición fue el pasado 8 de noviembre).

Los términos de la separación de José Ortega Cano y Ana María Aldón incluirían, como se ha publicado, que la expareja comparta la custodia de su hijo José María, de ocho años. El diestro correría con los gastos del niño y parte de los que genere la nueva vivienda a la que se traslade su exmujer. En el caso de que ella rehiciese su vida, apunta Diez Minutos, cesaría esta ayuda económica. Por el momento el diestro no ha querido hacer declaraciones acerca de esta nueva etapa que comienza.