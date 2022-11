El susto que ha llevado a Ana María Aldón al hospital, acompañada de su todavía marido, Ortega Cano

Ana María Aldón está atravesando una etapa complicada, sobre todo después de que tanto Ortega Cano como ella confirmasen su divorcio hace dos semanas. A esto se le ha juntado un suceso que ha mantenido en vilo a la diseñadora durante un tiempo. Y es que, la todavía mujer del torero se ha llevado un susto que le ha hecho acudir directamente al hospital. Eso sí, acompañada por su actual marido y otra persona de confianza, tal y como ella misma ha revelado. Este domingo en Fiesta, Ana María ha contado lo que le ha ocurrido y ha desgranado el motivo que le ha hecho ir al centro de salud. Ademas, también ha hablado de la situación por la que está pasando Gloria Camila.

VER GALERÍA

Ana María Aldón explica por qué se ha separado de Ortega Cano: 'Sentía que la vida se va'

La diseñadora ha explicado con todo lujo de detalles su accidente doméstico del sábado por la noche y su posterior visita al hospital, desvelando que había sufrido una rotura de fibras, ensayando una coreografía para el Mediafest Night Fever del próximo viernes. "Estaba yo sola ensayando en el salón, recogí la alfombra para tener más espacio y, al ir a ver cómo estaba el puré que le estaba haciendo a mi marido, me tropecé con la alfombra", contaba en Fiesta a Emma García, quien ya avanzaba al principio del programa que Ana María había sufrido un susto "morrocotudo". "Empecé a gritar como una loca. Eran las 21:00 de la noche y él estaba en casa. José se asustó muchísimo, nos asustamos muchísimo. Yo sabía que me había roto algo", continuaba relatando.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Ana María Aldón y Ortega Cano confirman su ruptura

El padre de Gloria Camila la acompañó de inmediato a urgencias por si lo ocurrido revertía gravedad, tal y como Ana María señalaba, porque se había llevado un susto "tremendo". Además de Ortega Cano, con ellos fue una tercera persona "de confianza". "Cuando terminó todo sí que nos abrazamos", admitía la colaboradora que, a pesar de estar tramitando su divorcio, siguen manteniendo una relación cordial. De hecho, este fin de semana han vuelto a coincidir en el partido de fútbol del hijo que tienen en común. Una cita con la que cumplen cada fin de semana, aunque hayan roto como pareja. "El acuerdo (de divorcio) no está firmado ni redactado. Estamos en el camino, en el proceso. No se ha firmado", admitía hace tan solo unos días.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Gloria Camila se aleja de los medios para poner su salud mental en manos de profesionales

Gloria Camila, el peor momento de su vida

A pesar de que la relación entre Ana María Aldón y Gloria Camila está totalmente rota, la colaboradora ha comentado el mal momento por el que está pasando Gloria Camila. La hija del torero está atravesando una de las peores etapas de su vida, tanto ha sido así que se ha puesto privado su Instagram. La diseñadora ha mostrado cierta empatía hacia la situación actual de la hija de su marido, entendiendo por lo que estaba pasando, pero sin ser conocedora de si volverá a los platós o no. Eso sí, al ser preguntada si coincidían en el hogar, Ana María lo ha negado, puesto que cuando Gloria va a ver a su padre lo hace "fuera de casa". "Creo que es lo mejor, es sensatez por su parte y por la mía. Si tú no me quieres ver a mí y yo tampoco a ti para qué vamos a coincidir", admitía la diseñadora. Fue a finales del pasado mes de octubre cuando Gloria Camila anunciaba que se retiraba de la vida pública para recuperarse. "Necesito un respiro, dejando mi salud mental y emocional en manos de profesionales, y así continuando mi tratamiento psicológico y esta vez bajo medicación, alejada por un tiempo del foco mediático. Me centraré de lleno en mi vida personal", se sinceraba.