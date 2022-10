Gloria Camila se aleja de los medios para poner su salud mental en manos de profesionales

Gloria Camila, que hace unos días reveló que había "llorado mucho" tras enterarse de todos los frentes familiares que han surgido mientras estaba en Pesadilla en el paraíso, ha confesado que no pasa por uno de sus mejores momentos, por lo que ha decidido alejarse del foco mediático para centrarse en su vida personal y en su familia. Tras haber ido al hospital hace unos días y no acudir a la última gala del reality granjero, la hija de Ortega Cano ha escrito un comunicado en sus perfiles sociales para asegurar que su paso por el concurso ha sido un "punto de inflexión" para darse cuenta de muchas cosas y ver que el vaso se ha acabado "desbordando". "Mi vida necesita cambios y creo que haciendo esta carta empieza el primero y más importante: aceptar el momento tan duro que estoy viviendo sin culpar a nadie, aunque pido compresión y respeto", ha escrito la influencer.

La hija de Rocío Jurado ha explicado en su carta que entiende que al ser un personaje público todo lo que le rodea a ella y a su familia sea noticia tanto para bien como para mal, "siempre teniendo en cuenta que en ocasiones me he lucrado por decisión propia" e incluso pensando que así arreglaría un poco "su mundo". "Pero me equivocaba. Después de haber intentado todo lo posible para que no me afectara, ni mental ni emocionalmente, y poder llegar a separar lo que es mi vida pública con mi vida personal, hoy vengo a deciros que necesito un respiro, dejando mi salud mental y emocional en manos de profesionales y así continuando mi tratamiento psicológico y esta vez bajo medicación, alejada por un tiempo del foco mediático", ha escrito Gloria.

Además, la hermana de Rocío Carrasco también ha dicho a todos sus seguidores se centrarará de lleno en su vida personal haciendo lo que más le gusta: subiendo fotos, compartiendo "un pedacito" de su vida con todos ellos e iniciando proyectos que tiene en mente hasta que vuelva a ser ella al 100%. "Ahora me debo a mi familia y amigos, y estoy segura de que poco a poco nos repondremos y todo mejorará. Dicho esto, quiero añadir la importancia de la salud mental. No debemos avergonzarnos por sentirnos en un momento dado deprimidos o tristes, debemos darle visibilidad y alzar nuestra voz y que el hecho de ser personajes públicos no da el derecho a destruirnos como personas", ha continuado diciendo.

Gloria Camila habla de la situación familiar y de su supuesta discusión con Ana María Aldón

La colaboradora de Sálvame ha asegurado además que a pesar de que cree que las redes sociales le han traído muchas cosas buenas, piensa que también ha desdibujado la sociedad en la que vivimos, un error en el que ella misma cree que ha caído: "He elegido este momento, en el que no me hallo en un restautante o en el que no os enseño algo de publicad, para deciros cómo me siento porque llevo un tiempo reflexionando sobre los distintos aspectos que me rodean, intentando aparentar una imagen que no representa mi estado real".