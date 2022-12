Ana María Aldón, entre lágrimas al responder a su hija Gema: 'No la abandoné'

Ana María Aldón no ha podido contener las lágrimas al enterarse de las últimas declaraciones que ha dado su hija Gema, quien ha ha confesado en la revista Lecturas que cree que cuando su madre la mira recuerda el pasado tan duro que vivió con su padre. Llevándose las manos a la cara e intentando contener las emociones, la diseñadora ha explicado que jamás la abandonó. "Yo me quedé con 17 años con una niña en sus brazos mientras mis amigas hacían cosas típicas de su edad. Tuve que salir adelante y lo hice lo mejor que pude y supe. Ella ahora que es madre sabrá que yo hice lo mismo que ella, pero yo me aparté y ella siguió con la relación tóxica. No quiso hacer lo mismo que hice yo, quedarse sola y hacer de padre y madre", ha dicho la colaboradora en Fiesta.

La exmujer de Ortega Cano también ha expresado llorando que cuando se vinieron a Madrid a vivir coincidió con una época con "momentos muy turbios" en los que tenía que estar al pie del cañón y su hija ya era mayor para tomar decisiones por ella misma. "No creo que crea que la abandonase, pero sí que sintiera que no estaba con ella como antes porque yo estaba atendiendo los problemas y las necesidades de otra familia. No sé si eso me lo perdona o me lo perdonará algún día", ha dicho Ana María, que ha reconocido que es posible que la que no se lo haya perdonado todavía es ella misma. "A lo mejor no he sido tan gran madre", ha añadido entre lágrimas.

Además, Ana María ha asegurado que sabe perfectamente cuando su hija está bien o mal porque "una madre lo sabe todo aunque haya distancia". Pero no solo eso, la diseñadora, que tiene claro que a su hija no le gusta Madrid ni de visita porque cuando ha venido ha sido "presionada" por ella, también ha contado que siempre ha ayudado y dado a Gema todo lo que ha podido "y más!". "En estos 27 años que tiene he sufrido mucho y siempre he estado ahí a su lado, y cuando no he podido estar físicamente, he estado por teléfono siempre que me ha necesitado. No me arrepiento porque tengo dos hijos, pero me hubiese gustado haber tenido dos cuerpos para estar al lado de cada uno", ha expresado la colaboradora, que se ha vuelto a emocionar cuando ha dicho que quizá no ha "estado a la altura".

Con la firme decisión de que va a estar con su hija siempre que la necesite, Ana María ha podido hablar con Gema, que ha querido intervenir por teléfono para tranquilizar a su madre porque nunca quiso que sus palabras sonaran como un reproche. "Te quiero mucho y doy la vida por ti. Hay personas que pierden a su madre pero tú la tienes aunque no esté 24 horas a tu lado", ha comentado la diseñadora a su hija, quien ha reconocido que "tampoco ha estado a la altura y que "nadie nace sabiendo". "Inconscientemente me hace daño y tenemos que hablar porque no es sano el resentimiento que tiene contra mí", ha añadido Aldón, que ha dejado claro que tendrán una conversación en privado.