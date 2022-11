La fiesta flamenca de Ortega Cano el día del cumpleaños de Ana María Aldón

Ana María Aldón y Ortega Cano viven un momento delicado a causa de su separación. La diseñadora y el diestro tomaron la decisión de emprender su vida por separado, aunque continúen compartiendo momentos en familia por el bien del hijo que tienen en común, José María, que ahora mismo es lo más importante para ellos. No obstante, el pasado 19 de noviembre era una fecha especial para la colaboradora de Mediaset, que celebraba sus 45 años con sus compañeros en el plató de Fiesta. Pese a que afronta con ilusión y optimismo esta nueva etapa, no pudo evitar emocionarse ante la negativa de su todavía marido de entrar en directo en el programa para felicitarla.

VER GALERÍA

Los compañeros de Ana María se pusieron en contacto con Ortega Cano para que le mandase una felicitación a Ana María por su cumpleaños, pero este declinó la invitación. "No lo veo bien porque nos vamos a separar y ahora mismo no encaja", señalaba el maestro. Este mensaje lo escuchó la colaboradora y provocó que se rompiese al escuchar por primera vez a su todavía marido decir que se estaban separando. "Este es el último cumpleaños que celebro junto a mi marido y mi hijo, en la misma casa y como una familia, aunque yo ya tengo asumido que nos separamos, me duele escuchárselo decir a él", decía con tristeza.

El arte del maestro bailando flamenco

Pero ¿dónde estaba el diestro el fin de semana del cumpleaños de Ana María Aldón? Según hemos podido saber, Ortega Cano ha preferido poner al mal tiempo, buena cara y salió a divertirse entre amigos. El maestro estuvo en el restaurante La Giralda de Madrid, una tarberna taurina, situada en el barrio de Salamanca, donde se desgustan platos típicos de la gastronomía andaluza en un ambiente familiar y muy distendido.

VER GALERÍA

En un momento de la sobremesa y para sorpresa de todos, Ortega Cano se arrancó a bailar flamenco ante los vítores de los presentes al son de la voz de una gran artista flamenca. Con una chaquetilla en mano, el diestro hizo una serie de lances taurinos y zapateó junto a la cantaora Isabel Luna, con quien al final de la actuación se fundió en un abrazo. El torero olvida los malos momentos de su separación con esta cita entre amigos. Recordemos que Ortega ya demostró su talento para el baile en 2008 cuando participó en el programa de televisión Mira quien baila.

VER GALERÍA

Ortega Cano, tal y como explicó Ana María Aldón en su programa, ya la había felicitado junto con su hijo la misma mañana de su cumpleaños junto con una tarta. A continuación y después de que el diestro no quisiese entrar en directo en su programa, la colaboradora recibió una sorpresa de su familia. Tres de sus hermanos y su madre Celia conectaron por videollamada para felicitarla: "Ellos son mi vida, estoy muy orgullosa de la familia que tengo".

-Ana María Aldón ya ha encontrado casa: conoce todos los detalles de su nuevo hogar