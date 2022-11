Ana María Aldón ya ha encontrado un nuevo hogar

Ana María Aldón y José Ortega Cano están a un paso de dar comienzo a su nueva vida. Después de anunciar su divorcio, la expareja continuaba viviendo bajo el mismo techo junto al hijo que tiene en común José María, de nueve años, hasta que la diseñadora encontrase un hogar idóneo al que trasladarse. Después de que muchos la cuestionasen por el hecho de seguir viviendo en la casa del diestro, la colaboradora de Mediaset ha asegurado que está feliz porque ya ha encontrado la casa perfecta a la que mudarse.

'Habemus casa'

La diseñadora llegó a la que hasta ahora había sido la casa conyugal en coche y a la salida no tuvo inconveniente en atender a los medios con simpatía y sentido del humor. Ana María manifestó su alegría por haber encontrado un nuevo hogar. La colaboradora de Fiesta contó en su programa que su nueva casa no está lejos del colegio de su hijo y de la que casa del torero, lo que para ella era un requisito indispensable. Y señaló que aún le quedan algunos trámites por hacer, pero que pronto se mudará. "No tardaré mucho, quedan unos trámites, pero habemus casa", contaba ilusionada.

Ana María está muy centrada en su trabajo, acaba de ganar el Mediafest Night Fever al interpretar Sobe Son junto a la cantante Melody, en su hijo y en su nueva casa. Aprovechando su paso por el programa, quiso desmentir algunas de las informaciones publicadas sobre su divorcio y las condiciones en las que se irá a su nueva vivienda . "No hemos firmado. Hay una cantidad de barbaridades… Sobre el niño no voy a hablar yo, y espero que no lo haga más nadie. Es un menor de edad y todo lo que concierne al vínculo que tenemos con el niño, o las cosas que le afecten, pertenecen a sus padres. Respetadlo", les pidió a sus compañeros.

"En cuanto a vivienda, no pido nada, no exijo nada, (Ortega Cano) no me va a pagar ningún alquiler y no me paga nada. Tengo dos manos y pies como he tenido siempre. Me buscaré mi vida como siempre", señaló. A su vez quiso aclarar que nadie la tendrá que avisar para las visitas. "Nadie me tiene que avisar para que un familiar vaya… nadie me tiene que avisar de nada... Cuando venga alguien a casa no pido permiso a nadie, y los demás tienen el mismo derecho que yo". Y si la compro o alquilo es mi problema…", quiso añadir.

Ana María Aldón y José Ortega Cano tomaron la decisión de seguir sus vidas por separado, aunque esto no implica que no puedan seguir compartiendo momentos en familia con su hijo José María. De hecho, la tertuliana confirmó que "la casa está en un radio de veinte kilómetros alrededor del colegio y la casa del padre". En cuanto a la decoración ha señalado que ante todo quiere que sea sencilla. "No quiero cuadros… ni fotos, en mi casa de Sanlúcar no las tengo. Tendré mi espacio con mi máquina y ordenador", concluyó.