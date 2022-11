La nueva Ana María Aldón gana la primera gala del 'Mediafest' con una espectacular María Patiño luciendo cuerpazo

Ana María Aldón se hizo con la victoria de la primera gala del ‘Mediafest Night Fever’. La exmujer de Ortega Cano fue la favorita del público aunque no logó la unanimidad por parte del jurado. Muy segura de sí misma, se lanzó al escenario para interpretar Sobe Son junto a la cantante Melody, sacando su lado más atrevido con unos sensuales movimientos que provocaron una espontánea ovación por parte del público. Jorge Javier Vázquez no dejó pasar la oportunidad de lanzar un mensaje directo al exmarido de la concursante: “José Ortega Cano llegó a decir que su semen es de fuerza, pero Ana María Aldón llega dispuesta a demostrar que ella sí que es de fuerza”, bromeó el presentador en la presentación de la gaditana.

La colaboradora también dedicó un pequeño dardo a su ya exmarido: “No sé si me verá en mi debut. Si está despierto supongo que sí. Lo mismo no le merece la pena verme porque unas cantan bien y otras cocinamos mejor. Se va a enterar ahora de que participo en el programa. No solamente sé cocinar, sé hacer otras cosas y lo voy a demostrar”, dijo tajante Ana María dejando claro que ya no es la misma que conocimos hace unos años. Melody y Aldón cantaron una animada versión del tema de las Miami Sound Machine que les condujo a la victoria. Aunque la puntuación estuvo algo reñida en la recta final, la colaboradora ganó los 3.000 euros del premio y decidió donarlos a una asociación que trabaja para evitar la prostitución de menores de edad en la India, tal y como explicó la propia Ana María. La cantante y Aldón se fundieron en un emotivo abrazo tras lograr la victoria.

Otra de las grandes sorpresas de la noche fue la actiación de María Patiño. La presentadora salió al escenario convertida en una artista drag llamada 'Mariah Cariño', y lo hizo sobre unas plataformas azul eléctrico, una larga peluca negra, un maquillaje de infarto y un traje del que luego se despojó luciendo un tipazo envidiable a sus 51 años. Interpretó y bailó varios estilos sobre el escenario junto al cuerpo de bailarines, y confesó que había disfrutado como nunca porque ella “quería ser Blanca Diva de pequeña”, y por fin había cumplido el sueño de vestirse de vedette. Al terminar su actuación y animada por Jorge Javier Vázquez, la colaboradora cantó el estribillo de 'All I want for Christmas is you' de la artista Mariah Carey.

La segunda edición del ‘Mediafest’ se ha estrenado por todo lo alto alcanzando la tercera posición en la lista de tendencias en España. Los espectadores comentaban el programa en redes sociales, calificándolo de “apoteósico” y destacando el trabajo de los concursantes y de todo el equipo que trabaja detrás de las cámaras. Entre ellos se encuentra Manuel Zamorano, que no dudó en salir al escenario y marcarse un espectáculo flamenco al ritmo de C. Tangana.