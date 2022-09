María Patiño se sincera sobre los momentos más importantes de su vida: 'Oculté mi embarazo'

María Patiño ha protagonizado en Sálvame a una de sus tardes más sinceras. El programa, donde lleva más de diez años como colaboradora del formato, le ha hecho enfrentarse a varias imágenes sobre su carrera, momentos que le han emocionado y que le han hecho hablar de lo que ha supuesto la profesión en su vida. Con su himno de fondo, No dejes de soñar de Manuel Carrasco, la periodista ha recordado cuando estaba embarazada de su único hijo, Julio, que ahora tiene 21 años. "Estuve trabajando hasta el último momento porque me sentía bien. Se adelantó casi un mes. Oculté mi embarazo a mis jefes de Madrid porque me daba mucho miedo que me echaran al pensar que no podía trabajar igual en mi estado", ha dicho la comunicadora, que además ha confesado que acabó reconociendo que esperaba un niño cuando le llamó uno de sus superiores para preguntárselo porque se había dado cuenta de que había cogido peso. "Tenía pánico a no poder ser independiente", ha dicho.

En la maternidad, María ha confesado que no sabría qué decir sobre cómo ha sido su comportamiento y cree que debería ser su hijo quien dijera qué tal ha sido su educación, pero sí ha reconocido que hay algo de lo que se arrepiente mucho. "A veces pienso que he estado demasiado tiempo en el trabajo. Me he perdido muchas cosas por mi profesión, aunque creo que los niños son mucho más generosos que los adultos. Sí que tengo ese sentimiento de culpa", ha explicado la presentadora de Socialité, que además ha revelado que su relación con Ana Rosa Quintana no es como antes, aunque sigue siendo maravillosa.

"Le mandé un mensaje cuando nos enteramos que se puso enferma. Yo a veces soy muy impulsiva y le mando algún comentario, pero conmigo, no solo por darme las primeras oportunidades para trabajar, sino cuando he tenido algún problema a nivel personal siempre ha estado conmigo", ha dicho María sobre la presentadora, de la que recuerda que un día le dijo que por favor no la hiciera hablar en directo porque minutos antes le había confesado que si lo hacía iba a romper a llorar. "No solo lo cumplió sino que cuando terminó el programa puso a mi disposición su coche para ir a ver a una persona porque yo necesitaba ayuda", ha dicho la periodista, que "no olvida jamás" todo ese apoyo.

La periodista, que se considera muy metódica, ha confesado que cambió El programa de Ana Rosa por Sálvame porque los horarios le cuadraban mucho más con su estilo de vida. Y de este espacio de las tardes de Telecinco que tantas alegrías le ha dado, María ha asegurado que considera muy amigo a Jorge Javier Vázquez, al que no considera nada complaciente y del que dice que siempre le ha ayudado en todos los momentos en los que le necesitaba. Además, Patiño ha confesado lo mal que lo pasó con el fallecimiento de Mila Ximénez, alguien a quien valoraba mucho porque le hizco creer en sí misma. "Ella pensaba que yo era buena. Fui muy cobarde con su enfermedad, me costó mucho. Vi el deterioro de mi padre y no quería ver el de ella. Fue muy generosa en cómo me protegió y me cuidó", ha dicho María, que ha confesado también que de ella aprendió la capacidad que tuvo para dejar atrás y no tener la necesidad de vengarse de nada.