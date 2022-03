Las lágrimas de María Patiño al recordar por qué no pudo criar a su hijo

María Patiño se ha sincerado como nunca sobre la maternidad. La periodista, de 50 años, ha recordado entre lágrimas que la señalaron como "mala madre" por no poder criar a su hijo Julio, que ya tiene 21 años. "El hecho de yo no criar a mi hijo por tener que trabajar en Madrid me ha supuesto una carga importante de sentirme señalada como mala madre y es algo que he mirado para abajo durante mucho tiempo porque creía que realmente era una culpa", comenzó diciendo durante el programa Lo siento, mi amor, dedicado a la figura de Rocío Jurado. "Las palabras hacen tanto daño, en mí supuso un problema de autoestima y un sentimiento de culpa que he arrastrado durante muchísimo tiempo", añadió visiblemente emocionada.

Afortunadamente, "ya he dejado de tener ese miedo", aseguró, y explicó que ahora puede hablar de ello con total naturalidad "porque mis padres ya no están". La madre de la periodista falleció en febrero 2014 y su padre en enero de 2017 . "Si estuvieran no me atrevería a compartirlo públicamente, es la primera vez que lo hablo abiertamente", puntualizó.

Patiño quiso profundizar más en su situación personal. "Mis circunstancias personales me llevaron a buscarme la vida en Madrid y a acudir a mis padres para que me ayudasen", comentó. La periodista reconoció que durante mucho tiempo se sintió cuestionada por las críticas. "Me hacían dudar. Yo no sabía si mi lugar estaba donde estaba o no. Pero con el paso de los años me di cuenta de que lo que hacía estaba bien y la persona que está a mi lado (su marido, Ricardo Rodríguez) me lo ha hecho saber, y eso es importante”.

María Patiño, presentadora de Socialité y colaboradora habitual de Sálvame y Deluxe, mantiene a su hijo alejado del foco mediático, pero comparte con él los mejores momentos de su vida. Además, la periodista tiene a su lado al actor Ricardo Rodríguez, con quien se casó el 15 de agosto de 2019 en Sri Lanka.

