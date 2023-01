Rocío Carrasco habla como nunca de Fidel Albiac

Muchos han llegado a decir de Fidel Albiac que es el gran desconocido y la mayoría opina que seguirá siéndolo. El marido de Rocío Carrasco siempre ha estado apoyando a su esposa desde la sombra, sin querer tener ningún protagonismo, algo que nunca ha buscado ni deseado. Pero ahora después de más de 23 años de relación, Rocío Carrasco ha contado hasta ahora detalles desconocidos de su relación con el abogado, con quien se casó el 7 de septiembre de 2016, en una boda publicada en exclusiva por la revista ¡HOLA!

VER GALERÍA

En un ambiente distendido y amigable, dada su amistad con Alba Carrillo y Nagore Robles, las presentadoras del podcast y programa de Mtmad Nos hemos liado, Rocío Carrasco se sincera en este espacio y recuerda algunos secretos hasta ahora no desvelados de su relación con Fidel Albiac. La hija de La más grande asegura que tiene una carpeta en su ordenador con todas las fotos de su boda y que la tiene titulada como "el día más feliz de mi vida". Una celebración en la que estuvieron presentes sus dos amigas y que recuerdan con una gran felicidad.

La hija de Rocío Carrasco cumplió su sueño de casarse con el hombre de su vida después de 16 años juntos. Para él Rocío solo tiene palabras de admiración. "Fidel me encanta entero. No hay nada que no soporte, de verdad que no, si lo hubiera te lo digo. No hay nada que tú digas, me carga o no, si lo hubiera te lo digo. Es un tío súperequitativo", asegura mientras confiesa que cada año está más enamorada si cabe de su esposo. "Está buenísimo, todos tenemos un pasado lo que pasa es que mi marido es como el vino, según va pasando el tiempo, más bueno se está poniendo. Fidel es como el vino, va a mejor siempre", admite con orgullo.

VER GALERÍA

Alba Carrillo no ha dudado en alabar a la pareja de su gran amiga, pero ante tanto halago Rocío se ha apresurado a decirle con gracia: "No está libre, ni va a estar libre nunca. Yo a él te lo dejo un ratito, para algunas cosas", precisó entre bromas y con una sonrisa pícara.

La protagonista de Rocío, contar la verdad para serguir viva y En el nombre de Rocío asegura que tras una época complicadísima por fin ha encontrado la felicidad, en la que mucho tiene que ver su marido y su entorno más cercano. "Llevo tiempo feliz, hay muchas parcelas de tu vida que te aportan felicidad". "Me ha costado ser feliz. Yo no puedo decir que sea feliz, hay cosas que no las voy a poder cambiar y que tendré que acostumbrarme a vivir de esa forma. Una parte que se va convirtiendo en felicidad, que va dejando camino para que puedas ser feliz. Era necesario".