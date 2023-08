Rocío Carrasco, condenada por no pagar la pensión de su hijo David Flores

Rocío Carrasco ha sido condenada por el juzgado número 23 de lo Penal de Madrid por no pasar la pensión de alrededor de 200 euros a su hijo David Flores desde enero de 2018. El juez dictaminó el pasado 31 de julio que la hija de Rocío Jurado es responsable del delito de impago de pensiones y tendrá que pagar a su hijo 13.200 euros, además de pagar una multa de 900 euros, lo que corresponde a la suma de cinco euros al día durante los próximos seis meses.

La defensa de Rocío Carrasco alegó en el juicio que no podía abonar la pensión de su hijo porque le habían sido embargados todos sus bienes, argumento que el juez no aceptó. La demandada a su vez trató de que su exmarido y padre de sus hijos, Antonio David Flores, se apartara de la acusación al ser su hijo David ya mayor de edad (24 años), pero esa petición no fue aceptada al ser una persona dependiente, en este caso, de su padre.

No obstante, la mujer de Fidel Albiac aún tiene la opción de recurrir la sentencia ante la Audiencia Provincial. De momento la condena la obligar a pagar 13.200 euros más los intereses correspondientes a los cinco años y medio que dejó de cumplir con su obligación, y la multa de 900 euros, una cifra mucho menor de la que solicitaba la Fiscalía que ascendía a 10.800 euros. David Flores señaló que solo quería recibir el dinero que su madre no le había transferido durante este tiempo, por lo que se acordó retirar la petición de pena de cárcel para la acusada, que ascendía a un año, según la petición de la Fiscalía.

La vista oral que estaba planeada para el 28 de junio tuvo que ser aplazada, al no haberse presentado Rocío Carrasco en el juzgado de lo penal número 11 de Madrid. Era una fecha señalada para su hija Rocío Flores, que acudió citada en calidad de testigo, porque se trataba de la primera vez en años que madre e hija iban a verse en persona. La hija de Antonio David no entendió la razón por la que su madre no se presentó en el juicio, ya que en ningún caso iba a declarar contra ella: "Mi postura siempre ha sido superclara: pese al daño que me ha hecho y haberme destrozado la vida como ha hecho, siempre he tenido la postura de que ella era mi madre. Yo no iba a declarar en contra de mi madre. Es una decisión que se toma previamente, no es una decisión que se tome hoy".

