Rocío Flores, tajante tras la ausencia de su madre, Rocío Carrasco, en el juzgado

Rocío Flores ha hablado de su madre, Rocío Carrasco, tras el plantón de la hija de Rocío Jurado en los juzgados. Este miércoles 28 de junio, la exmujer de Antonio David Flores tenía que haberse presentado en el juzgado de lo penal número 11 de Madrid para declarar en un juicio por un impago pendiente de la manutención de su hijo David. Era una fecha señalada para su hija, citada en calidad de testigo, poque se trataba de la primera vez en años que madre e hija iban a verse en persona.

Rocío estaba nerviosa antes este posible reencuentro que no ha ocurrido y horas más tardes se desahogaba explicando cómo se había sentido tras la ausencia de su madre en los juzgados. Ha sido en el canal de Youtube 'Derecho al corazón', del periodista Jesús Manuel Ruiz, donde Rocío hija ha cargado sobre su madre: "Nosotros nos hemos presentado en el juzgado y para la sorpresa nuestra, no estaba ella. He tenido una mañana brutal porque iba a ser la primera vez que la tuviese que ver y la verdad es que estaba bastante nerviosa", explicaba visiblemente emocionada.

La hija de Antonio David no entiende los motivos por los que su madre no se ha presentado al juicio, ya que ella no iba a declarar contra su progenitora. "Mi postura siempre ha sido super clara: pese al daño que me ha hecho y haberme destrozado la vida como ha hecho, siempre he tenido la postura de que ella era mi madre. Yo no iba a declarar en contra de mi madre. Es una decisión que se toma previamente, no es una decisión que se tome hoy", ha dicho Rocío, entre lágrimas, y haciendo alusión a la docuserie protagonizada por su madre, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' en 2021.

Rocío Flores se ha sincerado como nunca: "Estoy viviendo un infierno todos los días de mi vida. No entiendo muchas cosas y nunca las entenderé. Lo único que quiero es que se haga justicia y que esto se acabe. Quiero que salga a la luz la realidad", afirmaba rotunda. Ante la ausencia de Rocío Carrasco, el juicio ha quedado aplazado y se desconce, hasta el momento, cuál sería la fecha de la nueva la vista.