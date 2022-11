Rocío Carrasco y Olga Moreno, tenso encuentro frente al juez

Rocío Carrasco y Olga Moreno han cruzado a lo largo de los últimos años diversas declaraciones públicas refiriéndose la una a la otra que han acabado frente al juez. La hija de Rocío Jurado demandó a la que ya es exmujer de Antonio David Flores por las declaraciones que hizo sobre ella en televisión en 2019, cuando su entonces marido participaba en GH VIP, un caso que se ha visto en el juzgado (no es la primera vez que interpone una demanda por las declaraciones que ha hecho Moreno sobre ella en los últimos años). Las dos partes han comparecido en Alcobendas, Madrid, acompañadas por sus abogados y, en el caso de Moreno, por su representante y nueva pareja Agustín Etienne.

Esto es lo que opina Rocío Carrasco de Olga Moreno

VER GALERÍA

Con el gesto serio Olga y tranquilo Rocío, como se puede ver en las imágenes de Lecturas, llegaron a la sala, donde permanecieron cerca de una hora prestando declaración. En el programa Sálvame Deluxe que se emitió en la citada fecha, Olga Moreno habló sobre algunos episodios vividos durante su matrimonio con Antonio David con los hijos de Rocío. Se refirió por ejemplo a un ingreso hospitalario que tuvo David o al conflicto que tuvieron Rocío Carasco y Rocío Flores. Durante la emisión de la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva, la hija de Rocío Jurado ya desmintió las declaraciones de Moreno, contra la que interpuso además una demanda. El encuentro de ambas ante el juez, señala la citada publicación estuvo marcado por la tensión.

VER GALERÍA

Junto a Olga estuvo su pareja Agustín Etienne que es además su representante y se ha convertido en uno de sus mayores apoyos. Así lo aseguró ella el pasado mes de octubre en el programa de Ana Rosa Quintana. “Me ayudó mucho, he llorado mucho, no sé cómo está conmigo” dijo Olga. “Creía que no me iba a enamorar en la vida y tampoco pensé que iba a salir de este bache tan duro” comentó acerca de lo ilusionada que está con el que fue también representante de Rocío Flores. La nieta de Rocío Jurado rompió su relación profesional con Etienne y está distanciada de Moreno, como esta última contó también en televisión.

“Ella se enteró dos semanas antes de que yo hiciese la entrevista (se refiere a las declaraciones que condeció en una publicación junto a Etienne), creí conveniente que ella se enterase primero”dijo. “Nos queremos muchísimo y sé que pronto se va a arreglar. Con amor y cariño, todo se arregla" añadió Olga, reconociendo que su relación con la hija de su exmarido no atraviesa un buen momento.