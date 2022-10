Olga Moreno, arropada por Agustín Etienne en su regreso televisivo, cuenta cómo empezó la relación

Se muestra prudente y no quiere decir que está enamorada pues aún es pronto para hacerlo. Olga Moreno sí se confiesa sin embargo ilusionada y feliz junto a Agustín Etienne, su representante y el hombre que le ha devuelto la sonrisa tras su polémica ruptura con Antonio David Flores tras 22 años. La pareja no esconde su relación aunque son todavía parcos en gestos de cariño y complicidad en público, lo que ha provocado algunas dudas sobre la sinceridad de sus sentimientos. Las palabras de Olga dejan claro que está atravesando un momento dulce y que ha dejado atrás el dolor que supuso su separación matrimonial gracias a su familia y amigos, pero también a Agustín, en quien ha encontrado un sólido apoyo. “Me ayudó mucho, he llorado mucho, no sé cómo está conmigo” dijo con una sonrisa.

Ex de Arancha de Benito y exrepresentante de Belén Esteban: Agustín Etienne, la nueva pareja de Olga Moreno

Olga Moreno aclara cómo es su relación actual con su ex, Antonio David

VER GALERÍA

Mientras hablaba del excelente momento en el que está en El programa de Ana Rosa, entre bambalinas la miraba precisamente su pareja, que además sigue siendo su representante. “No quiero poner etiquetas, pero espero que esto dure para toda la vida” apuntó. Olga explicó que después de enterarse de la infidelidad de Antonio David Flores a través de la prensa atravesó una temporada triste, dura, en la que no le apetecía salir ni arreglarse. Agustín estaba muy cerca de ella y poco a poco le fue mirando de otra manera. “En mi vida me había fijado en él” reconoció. “Como representante nos cuida y nos trata muy bien, y de la noche a la mañana surgió. Me atraía, y yo coqueteaba y le decía: ‘Acabaremos juntos’”. Un comentario que se convirtió en realidad después de que salieran a cenar, una cita que Olga le pedía siempre que salían en grupo.

VER GALERÍA

Llevan juntos poco más de un mes y han protagonizado ya la portada de una revista, hablando de lo que les une. Olga no puede evitar reiterar que Agustín la hace feliz y “le ha devuelto las ganas de arreglarse” y la esperanza en el amor. “Creía que no me iba a enamorar en la vida y tampoco pensé que iba a salir de este bache tan duro” aseguró. Cuando habla de Agustín se le ilumina la mirada y no puede evitar dedicarle todo tipo de piropos, alabándole como profesional y también como persona. “Se involucra tanto, te da tanto cariño, te cuida tanto…” aseguró sobre cómo es estar cerca de él. Algo que tiene también claro Olga es que confía “plenamente en él”, aunque sabe que por su trabajo sale y se relaciona con muchas personas. “También confié hasta el final en Antonio David” apuntó, dejando claro además que luchó mucho por su matrimonio hasta que vio que no había solución, hasta el día en que se publicaron las imágenes de Antonio David Flores con Marta Riesco.

VER GALERÍA

Su noviazgo con Agustín Etienne habría sido el detonante de su distanciamiento con Rocío Flores, un alejamiento sobre el que ninguna de las interesadas había hablado todavía. De hecho a Rocío se la vio visitando la casa de Olga el día de su 26 cumpleaños y la empresaria dijo que la había felicitado además, mostrando que al menos mantienen contacto. En el programa de Ana Rosa, Olga contó que Rocío supo que estaba saliendo con Agustín antes de que se publicaran sus primeras imágenes juntos por lo que no se enteró por la prensa como se dijo. Admitió además que su relación no atraviesa su mejor momento, pero mantiene la esperanza en que pronto arreglarán las cosas pues no es la primera vez que se enfadan. “Nos queremos muchísimo y sé que pronto se va a arreglar. Con amor y cariño, todo se arregla” dijo. Una vez finalizada su intervención en el espacio, la pareja abandonaba las instalaciones de Mediaset en el mismo coche.