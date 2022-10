Ex de Arancha de Benito y exrepresentante de Belén Esteban: Agustín Etienne, la nueva pareja de Olga Moreno

Después de meses de soledad y alejada de los focos de los programas de televisión, aunque ha participado como defensora de su amiga Ana Luque en Supervivientes, Olga Moreno está feliz ha encontrado de nuevo el amor. La empresaria, que acaba de celebrar su 47º cumpleaños junto a su hija Lola, ha comenzado a rehacer su vida con Agustín Etienne, su representante y mánager de Rocío Flores o Gloria Camila. La ex de Antonio David Flores ha recuperado la sonrisa después de su amarga ruptura.

Expareja de Arancha de Benito (estuvieron juntos seis años hasta 2019), Agustín también fue representante de Belén Esteban, aunque su relación laboral no terminó muy bien. Según ha contado la 'princesa del pueblo', ella decidió poner fin a su contrato porque no le gustaban ciertas actitudes que él tenía con otras personas, aunque ha asegurado que nunca la ha debido dinero y que siempre se ha portado muy bien con ella.

"Ha estado casi 20 años a mi lado. Le he querido muchísimo, tanto yo como mi familia, pero sucedieron una serie de cosas. No le he dejado de querer pero no es el que yo conocí hace años", ha dicho la colaboradora de Sálvame, que ha dejado claro que no tiene nada que ver con que el empresario sea ahora mánager de Rocío Flores u Olga Moreno. "Había cosas que como amigo amigo y representante no me gestionaba bien. Nada que ver con el tema económico. Conmigo ha sido muy leal. En la vida me ha quitado nada, solo que veía cosas que no me gustaban", ha narrado Belén.

Etienne nació en Argentina pero lleva viviendo en nuestro país desde hace más de 20 años. Enamorado del deporte, los viajes y los animales, el representante, que también ha trabajado como camarero durante mucho tiempo, se hizo un nombre en Mediaset gracias Belén Esteban, cuando todavía formaba parte de la agencia de representación de Toño Sanchís. Juntos formaron un buen equipo hasta que la 'princesa del pueblo' y su exmánager comenzaron la batalla judicial por la que todavía hoy Toño le debe 400.000 euros. Agustín se posicionó del lado de la colaboradora y formó su propio negocio con otros rostros ligados a la cadena, aunque finalmente la relación con la de Paracuellos del Jarama se acabó rompiendo.