Olga Moreno celebra su 47 cumpleaños enamorada y al lado de su hija, Lola

Loading the player...

No cabe duda que Olga Moreno está atravesando un buen momento desde que ha vuelto a recuperar la sonrisa al lado de su representante, Agustín Etienne. Cuando está a punto de cumplirse un año desde que se conoció la noticia de su separación con el padre de su hija, Antonio David Flores, la exganadora de Supervivientes, ha comentado en más de una ocasión que vuelve a ser feliz. Hoy Olga Moreno cumple 47 años tranquila, enamorada, y como no podía ser de otra manera, rodeada del cariño de su familia y de alguien muy importante para ella: su hija Lola, de 10 años. ¿Quieres ver las imágenes de la celebración? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

La reacción de Arancha de Benito a la nueva relación de su ex con Olga Moreno

Olga Moreno ayuda a un motorista que sufrió un aparatoso accidente en Ibiza