Olga Moreno ayuda a un motorista que sufrió un aparatoso accidente en Ibiza

En estos últimos meses, la vida de Olga Moreno ha dado un giro sustancial, sobre todo por su ruptura con Antonio David y la nueva relación de este con la periodista Marta Riesco. A pesar de que ahora en vacaciones está más "tranquila y feliz", tal y como aseguraba la propia empresaria a HOLA!, durante estos días de agosto se ha visto involucrada en una situación inesperada. Y es que, la expareja de Antonio David vivió uno de los momentos más tensos el pasado jueves 4 de agosto, cuando se encontraba pasando unas jornadas de disfrute y desconexión en uno de los lugares más paradisíacos y más frecuentados por famosos en verano, Ibiza.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Olga Moreno se divierte en Formentera tras su etapa más complicada

Ese día, Olga Moreno se dirigía hacia una de las playas ibicencas con unas amigas. Sin embargo, un hecho imprevisible le hizo cambiar de rumbo por unas horas: el accidente de un motorista. Durante su travesía, la que fuera pareja de Antonio David se topó con una contingencia, tal y como se puede comprobar en las imágenes grabadas por Gtres. En ellas se aprecia cómo una moto está tumbada en el suelo, debido al impacto en el aparatoso accidente, con varios coches aparcados en el arcen y multitud de personas alrededor observando lo ocurrido. En ese escenario se hallaba también Olga Moreno, que se paró para prestar su ayuda a los siniestrados. Tras pasar un tiempo con los afectados, la empresaria retomaba su rumbo hacia su destino inicial: la playa. Allí llegaba con dos de sus amigas para seguir disfrutando de la jornada, a pesar del imprevisto que habían tenido.

VER GALERÍA

Olga Moreno aclara cómo es su relación actual con su ex, Antonio David

Hace unos días, la colaboradora era captada en Formentera, disfrutando y desconectando por unos días con las amigas, entre ellas se encontraba Marta López y Makoke. Actualmente, la empresaria se encuentra pasando unas jornadas veraniegas en Fuengirola (Málaga), con otras amistades, tal y como publicaba una historia en su perfil público. A pesar de que Olga Moreno no está siendo muy activa con sus seguidores, sí lo son sus amigas, quienes publican las fotos con ella, además de señalar en el lugar en el que se ubican. Y es que, este es el primer verano de Olga Moreno sin Antonio David, por lo tanto, la desconexión es lo que prevalece en ella, sobre todo después de haber acaparado multitud de titulares desde octubre del año pasado.

VER GALERÍA

Marta Riesco responde a las explosivas declaraciones de Olga Moreno sobre su separación de Antonio David

Durante estos meses atrás, Olga Moreno ha tenido que sacar fuerzas de donde no hay para superar, día tras día, su ruptura con Antonio David el pasado mes de otoño, pareja con la que llevaba más de veinte años. Ahora, a sus 46 años, la empresaria está emprendiendo una vida nueva y, por el momento, las vacaciones las está aprovechando, visitando diferentes lugares de España como Ibiza, Formentera y Málaga. En sus últimas declaraciones a HOLA! hace unos días, la que fuera ganadora de Supervivientes confesaba que ya no le dolía ver al exguardia civil con la periodista: "Te aseguro que en estos momentos me siento súper feliz. Como lo he pasado tan mal todo este tiempo, me alegra verme ahora como estoy", expresaba.