Olga Moreno se divierte en Formentera tras su etapa más complicada

No ha sido un año nada fácil para Olga Moreno. Desde su separación de Antonio David Flores el pasado otoño tras 22 años juntos, doce de ellos de matrimonio, sus nombres han acaparado multitud de titulares, especialmente tras conocerse la nueva relación del ex de Rocío Carrasco con Marta Riesco. Tras estos meses tan intensos, Olga ha puesto rumbo a sus vacaciones. Ha viajado hasta Formentera para desconectar y divertirse entre amigas. Ha sido captada disfrutando de un día de playa junto a Marta López, bañándose en el mar, riendo y grabándose bailando. Dale al play y no te lo pierdas.

