Olga Moreno vuelve a la televisión tras la polémica con Antonio David y Marta Riesco

Vive en Málaga y permanece, la mayor parte del tiempo, ajena a los medios de comunicación, pero un año después de su victoria en Supervivientes y el posterior especial que emitieron en Telecinco, Olga Moreno vuelve a la televisión. En un momento especialmente complicado para su familia, separada de Antonio David Flores y habiéndose enfrentado con Rocío Flores por su última entrevista en una revista, la empresaria reaparecerá junto a Toñi Moreno en su nuevo programa Déjate querer. Tal y como ha adelantado La Razón y ha podido confirmar ¡HOLA!, el programa -que antes presentaba Carlos Sobera y se llamaba Volverte a ver- se rueda este jueves y contará con la exconcursante como invitada para recibir una sorpresa por parte de alguien que la quiere.

Aún no hay fecha de emisión para este programa, ya que el próximo viernes contarán con la presencia de Antonio Resines y Merche en el plató. Cuando llegue a la parrilla se convertirá en la primera ocasión para ver y escuchar a Olga hablar ante las cámaras después de que Rocío Flores se confesase decepcionada por haber visto cómo la mujer de su padre había gestionado la situación. Aunque la hija de Antonio David Flores ha confirmado esta misma semana que "todo está bien" en su familia, se esperaba que la ganadora de SV 2021 se mantuviera alejada de los focos como ha hecho hasta ahora. En los últimos meses sí que llamó al programa en el que se encontraba su hijastra para defenderla ante los colaboradores después de que se anunciara la nueva relación del excolaborador de Sálvame. Sin embargo, el programa de Toñi Moreno ha conseguido hacer que dé un paso más allá y se enfrente de nuevo a un plató, ¿será este el principio de una carrera mediática?

Olga y Rocío se habían mantenido muy unidas, incluso a pesar de la ruptura con Antonio David. Una prueba muy significativa es que ambas acudieron juntas a hacerse una lipoescultura de la que la hija de Rocío Carrasco aún se está recuperando con una faja especial, y con la que hasta este mismo miércoles no podía ni siquiera sentarse. Por su parte, la empresaria ha explicado que tenía la intención de alisar algunas zonas de su cuerpo en vez de reducir la talla, y que está muy satisfecha con el resultado, que podremos ver por fin en pantalla. En el centro estético estuvieron acompañadas por el ex guardia civil, que incluso celebró su cumpleaños con su mujer y su suegra el fin de semana en el que decidió ausentarse del de su novia, Marta Riesco.

En su última entrevista, Olga aseguró que no había hablado de divorcio con Antonio David, que vive en Madrid junto a Marta Riesco. Sin embargo, Rocío la desmintió y aseguró que fue precisamente su padre quien le dijo que quería poner fin a su matrimonio. "Espero que se mire por el beneficio de mis hermanos y que los adultos hagan las cosas bien, porque no me gustaría que mis hermanos pasara por una separación mediática como la que pasé yo", aseguraba la hija mayor de Rocío Carrasco, que todavía a día de hoy no se habla con su madre después de lo que sucedió entre ellas cuando la joven tenía 16 años.