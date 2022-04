La contundente respuesta de Olga Moreno a las últimas declaraciones de Marta Riesco

Loading the player...

Esta semana, se publicaban las primeras imágenes juntos de Marta Riesco y Antonio David Flores. Ese mismo día, la periodista se sinceraba en El programa de AR y contaba por qué no se habían dejado ver juntos hasta la fecha: "Como le quiero he tenido que respetar sus tiempos, que eran muy diferentes a los míos, yo no tengo una familia detras, no tengo a unas personas a las que tengo que dar una serie de explicaciones, con lo cuál lo único que he hecho como persona enamorada es esperar". Otro tema del habló Marta fue de la llamada que le hizo Olga Moreno un día después de conocerse su relación con Antonio David. Esta fue la respueta de la colaboradora: "No me voy a pronunciar sobre una conversación íntima entre dos personas, que ni se ha pronunciado ella ni me voy a pronunciar yo". ¿Qué tiene que decir Olga Moreno ante las declaraciones de Marta Riesco? ¿Es cierto que ella es la responsable de que Antonio David no se haya divorciado todavía? Dale al play y no te pierdas su contundente respuesta.

