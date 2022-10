Olga Moreno, sobre su relación con Rocío Flores: 'Ahora no se encuentra en su mejor momento'

Vuelve a estar enamorada. Tras su controvertida separación de Antonio David Flores, Olga Moreno sonríe de nuevo de la mano de su representante Agustín Etienne, con quien ya no se esconde. Para hablar de esta ilusión y referirse a cómo es su relación actual con Rocío Flores (a quien se dice no ha gustado la nueva relación sentimental de la exmujer de su padre), se ha sentado Olga en el programa de Ana Rosa Quintana. "No quiero ponerle un título. En ello estoy, espero que esto dure para toda la vida" dijo Olga sobre si está enamorada o no y confesando lo feliz que es con Agustín. Hizo balance Olga del más de un año que ha pasado tras su ruptura con Antonio David Flores (se enteró de que mantenía una relación con Marta Riesco por la prensa), una etapa que no ha sido nada fácil pues perdió las ganas de salir, una tristeza de la que salió gracias a la ayuda de los suyos. "Hubo personas que me ayudaron mucho a salir de este bache. Un día me levanté y me dije: '¿Me merezco estar así?. Empecé a entrar y salir, sin ganas, pero empecé" detallló señalando a Rocío Flores como una de las personas clave en su recuperación.

Su reciente noviazgo habría provocado no obstante el distanciamiento con Rocío Flores que, como asegura Olga, no se enteró por la prensa de su relación, que dura poco más de un mes. "No sé si ha provocado un distanciamiento con Rocío. Ella se enteró dos semanas antes de que yo hiciese la entrevista (se refiere a las declaraciones que condeció en una publicación junto a Etienne), creí conveniente que ella se enterase primero" dijo, explicando que Agustín también se lo había pedido. Reconoce Olga sin embargo que ahora su relación con Rocío no es del todo buena. "Ahora mismo no se encuentra en el mejor momento" aseguró. Contó que se han peleado muchas veces y que siempre han logrado arreglar sus conflictos, así que mantiene la esperanza en que pronto ocurra lo mismo. "Nos queremos muchísimo y sé que pronto se va a arreglar. Con amor y cariño, todo se arregla" dijo. Una de las cosas que no entiende sin embargo Olga es el motivo que ha llevado a Rocío a romper su relación profesional con Agustín. "No entiendo que haya dejado a Agustín como representante porque después de decírselo, ella siguió hablando con él".

Contó Olga que ya están hecho los trámites para firmar el divorcio con Antonio David Flores, con quien sigue manteniendo la custodia de David Flores, hijo de Antonio David, y de Lola, la hija que tienen en común. "Ahora mi relación con Antonio David está bien, es cordial. No le veo cuando va a recoger a los niños, pero hablamos mucho. Mientras pueda, David no se va a separar de su hermana. Son 22 años con él, es feliz con su hermana y conmigo y el padre si ve a su hijo feliz seguiremos igual" explicó. Recordó también lo que más le costó cuando se rompió su matrimonio que fue tener que decírselo a su hija Lola. "Lo peor fue contárselo a Lola, esto fue lo más duro de la separación" dijo.

Rocío estaba de viaje cuando salió a la luz su noviazgo

Cuando salió a la luz el noviazgo de Olga Moreno y Agustín Etienne, Rocío Flores se encontraba de viaje en México con sus amigas. No quiso pronunciarse a su regreso acerca de este tema, asegurando que había estado desconectada de las informaciones de los últimos días. Su amigo Jorge Pérez ya había explicado que, en contra de lo que se había dicho, Rocío sí estaría al tanto de la relación de Olga y Agustín. “Hasta donde yo sé, no se ha enterado por la prensa” dijo, añadiendo que una de las cosas que le preocupaba a su amiga era el bienestar de Olga. Significativo es no obstante que el nombre de Rocío haya desaparecido de la web del representante, lo que indica que ya no colaboran. La pasada semana además, el día de su 26 cumpleaños, Rocío fue a casa de Olga con sus hermanos.

Celebró así la nieta de Rocío Jurado su aniversario, una fecha en la que contó con varias fiestas. En una de ellas se reunió con su padre, Antonio David Flores, y la pareja de este Marta Riesco, con quienes también parece haber acercado posturas (ya en verano se les vio juntos en un concierto en Marbella). Almorzó además Rocío con su novio y sus hermanos, David y Lola, encuentro en el que no estuvo Olga, que confirmó ese mismo día que por supuesto había felicitado a la cumpleañera, demostrando que aunque no están en su mejor momento siguen manteniendo el contacto.