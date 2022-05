Olga Moreno vuelve a la televisión en un complicado momento emocional: 'Las cosas podrían ir mejor'

Olga Moreno ha regresado a televisión, aunque de manera momentánea. La que fuera ganadora de Supervivientes en 2021 ha visitado el plató de Déjate querer, el nuevo programa de Toñi Moreno en Telecinco, para "abrirse en canal", pero finalmente ha preferido no hacerlo porque emocionalmente no se encontraba bien, prometiendo que volverá otro día para que los espectadores la conozcan tal y como es. Tras no volver a aparecer en la pequeña después de su especial Ahora, Olga, donde respondió a las declaraciones que hizo Rocío Carrasco, la todavía mujer de Antonio David Flores ha relatado que se encuentra bien, con ganas de luchar y de seguir para delante, pero ha confesado que ha tenido un imprevisto familiar: "Hoy justo he tenido un momento malo personal con mi madre. Algo que me marca, doloroso. Pero bueno, va salir para delante y ya está", ha contado la empresaria, afirmando que las cosas "podrían ir mejor".

"Vamos a ser honestos con la gente. Hoy Olga no se encuentra emocionalmente bien y lo que necesita es pasárselo bien y cariño. Otro día vendrá y se abrirá hablando de todo", ha dicho Toñi Moreno para aclarar los motivos por los que la invitada no iba a contar más cosas sobre su vida personal, como su separación del ex Guardia Civil. Emocionada con su vídeo de presentación, en el que han contado lo duro que fue la muerte de su abuela porque falleció el día de su cumpleaños, Olga ha reconocido también que siempre se preocupa por los demás más que ella, pero ha confesado que a partir de ahora va a cambiar. Sobre su infancia no ha podido decir nada malo porque ha dicho que ha sido "muy bonita", un momento que recuerda con gran cariño y nostalgia.

"Todo era un mundo, una broma. Eso sí, lo de la ropa era una odisea, poníamos hasta candados, pero ha sido preciosa. Mi madre siempre ha sido mi confidente, mi amiga. Volvería a nacer y a elegir la misma familia. Además, nos llevamos todos muy bien porque somos una piña", ha revelado la que fuera ganadora de Supervivientes. Eso sí, la todavía mujer de Antonio David ha querido puntualizar que no le gusta que su hermana "la mayor" utilice las redes sociales para opinar sobre su vida: "Yo soy partícipe de que no entren en nada. Se lo he pedido por favor porque no me gusta", ha dicho Moreno. Sin poder hablar mucho por las lágrimas que caían por su rostro, Olga ha escuchado en boca de la presentadora una preciosa carta que había escrito a su familia, unas palabras de agradecimiento y de unión por la vida que ha tenido junto a ellos.

De lo duro que fue el cáncer que tuvo su madre y que logró superar, la empresaria ha dicho que fue la matriarca la que les animaba a ellos y no al revés. Pero no solo eso, Moreno, que ha sido sorprendida en el programa por la presidenta de su club de fans, ha comentado que en estos malos momentos por los que está pasando en su separación con Antonio David, su progenitora es su mayor apoyo. "Yo no soy de contar, prefiero tragarme los problemas. Soy muy positiva y prefiero que todo el mundo esté bien. Viendo a mi madre bien, con eso me vale", ha dicho la invitada al programa de Telecinco entre lágrimas.

Sobre Supervivientes, Olga ha reconocido que lo que peor pasó fue el hambre y tener que poner la mente en blanco para no pensar en sus seres queridos. La ganadora de 2021, que obtuvo récord de votos y fue líder cuatro veces, ha asegurado que nota mucho el cariño de la gente y que se sintió muy cuidada siempre por el programa. Pero además, la exconcursante del reality hondureño ha comentado que no dudaría ni un segundo el regresar a Honduras, aunque fuera a visitar a su amiga Ana Luque: "Me encantaría", ha dicho a la presentadora.