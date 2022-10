El gesto de Rocío Flores que muestra cómo es su relación con Olga Moreno

La relación de Olga Moreno y Rocío Flores ha estado en las últimas semanas en el punto de mira. La nueva relación de la exmujer de Antonio David Flores y Agustín Etienne no sería del agrado de Rocío, que habría manifestado su disgusto desvinculándose del representante (su rostro no aparece ya en la web de su empresa). La reciente celebración del 26 cumpleaños de la nieta de Rocío Jurado dejaba además las imágenes de esta junto a su padre y Marta Riesco, pero no con Olga que no acudió a un almuerzo que organizó la homenajeada con sus hermanos y su novio. La pregunta que quedaba en el aire es si realmente ambas están distanciadas y si esto ha provocado que Olga no haya felicitado si quiera a Rocío.

¿Abandona la televisión? Rocío Flores responde

VER GALERÍA

Sobre esta cuestión se ha pronunciado Olga que, si bien no ha querido hablar de cómo es ahora su relación con Rocío, sí ha explicado que la ha felicitado por su cumpleaños. “Claro que sí” ha dicho. El último gesto que confirma que al menos se siguen viendo es la visita que hizo Rocío a casa de Olga acompañada de su novio. Eso sí, no ha dado detalles Olga acerca de si ha hablado con ella sobre su nueva etapa sentimental, que habría sido la causa del desencuentro entre ambas. Cuando salió a la luz la relación de Agustín Etienne y Olga, Rocío estaba de viaje en Cancún, México, junto a sus amigas, y a su llegada no quiso hacer comentarios al respecto pues dijo que había estado muy aislada de lo que había pasado en España.

Su buen amigo Jorge Pérez comentó que sí conocía la relación de la pareja antes de que se publicaran las primera imágenes de los dos juntos. “Hasta donde yo sé, no se ha enterado por la prensa” comentó el colaborador de televisión. Dijo además que comprendía su malestar, explicando lo que teme en realidad. “Rocío es una persona que vive en una montaña rusa de emociones y yo creo que, más que le haya podido molestar que haya un romance entre Olga y Agustín, es un poco el miedo a que si algo sale mal, dónde queda ella”.

Loading the player...

Rocío Flores celebra su cumpleaños con su padre y Marta Riesco, ¿están curadas las heridas?

Rocío tuvo varias fiestas con motivo de su aniversario pues su padre Antonio David y la pareja de este Marta Riesco organizaron otra, en la que también parece que se han acercado posturas entre padre e hija. Manteniendo el silencio acerca de los comentarios sobre las polémicas de su vida familiar, tampoco ha querido opinar sobre las criticadas declaraciones de José Ortega Cano. “No me las esperaba, no quiero entrar en polémicas, le deseo todo lo mejor”.