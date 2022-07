Antonio David Flores, Marta Riesco y Rocío Flores se van juntos de concierto

Las noches de verano en Marbella están amenizadas por la música de los conciertos de las numerosas estrellas que pasan por el escenario de uno de los festivales por excelencia. Son muchos los rostros conocidos que se sientan en las gradas de Starlite para corear y bailar las canciones de nombres tan actuales como C.Tangana, que fue el último en coger el micrófono en la ciudad andaluza. Entre quienes disfrutaron del repertorio estuvieron Antonio David Flores y Marta Riesco que, tras su reconciliación, no escatiman en muestras de cariño en cada una de sus apariciones públicas. La pareja está pasando unos días de vacaciones en lugares como Zahara de los Atunes y Benalmádena, como ha mostrado la periodista en sus perfiles, y en esta ocasión compartieron esta cita con Rocío Flores, hija de Antonio David.

Se pudo ver a los tres llegando al recinto donde se sentaron juntos. Durante el concierto, se les pudo ver comentando el ambiente y sacando algunas fotografías para incluir en su álbum de vacaciones. Disfrutaron mucho de la música del intérprete pues en alguna de sus canciones Antonio David y Marta levantaron las manos y se pudo apreciar cómo coreaban las melodías y vitoreaban. Sentados en la misma zona estaban Marta Sánchez y Valeria Mazza, entre otros. La relación de Rocío Flores y Marta Riesco parece cordial a la luz de estas imágenes.

La hija de Antonio David Flores ha querido mantenerse un tanto al margen de las polémicas que han surgido desde que se hizo pública la relación de su padre con la reportera, aunque a principios de abril salió al paso de los comentarios acerca de la ruptura de la pareja. "Hace poco decidí mantenerme al margen de todo, pero evidentemente es mi padre, es mi casa, voy a verlos y la verdad es que no veo bien a nadie y a él tampoco le veo nada bien, la verdad" comentaba. Aunque entonces descartaba Rocío una reconciliación, la pareja arregló sus diferencias y unos días después confirmaban que estaban juntos de nuevo. "Que todos tus (nuestros) deseos se cumplan. Feliz cumpleaños al hombre más guapo del mundo… Indestructible, Antonio David Flores", escribía Marta con motivo del 46 cumpleaños del ex guardia civil.

Desde entonces viven su relación con naturalidad, dejando la discreción que caracterizó su noviazgo en los primeros momentos. Rocío Flores siempre ha manifestado su apoyo incondicional a su padre, aunque no pudo ocultar un cierto malestar cuando conoció su relación con la periodista -se hizo pública en enero-. "Yo desde el minuto cero que este rumor salió me desmarqué del tema, nunca jamás he querido saber absolutamente nada, nada. En ningún momento he preguntado y siendo honesta te diré que en varias ocasiones se ha intentado hablar conmigo pero no me sentía preparada, capacitada o no quería ni pensarlo, pero no quería hablar de ese tema" dijo entonces.