¡Qué movimiento de caderas! No te pierdas a David Broncano bailando con Silvia Alonso La pareja disfrutó del concierto de la cantante argentina Nathy Peluso en el Mad Cool

Loading the player...

David Broncano y Silvia Alonso fueron una de las parejas sorpresa que salieron a la luz el pasado otoño. Desde entonces, el presentador y la actriz han llevado su relación con la máxima discreción y no es habitual verles juntos en público. Ellos prefieren mantenerse alejados de los focos y disfrutar de su amor en la intimidad, sin embargo, eso no quita que en algunas ocasiones se dejen llevar. Eso es lo que ha pasado este fin de semana. David y Silvia acudieron al concierto que la cantante argentina Nathy Peluso dio en el Mad Cool, y se mostraron como una pareja más: se abrazaron, se besaron... ¡y bailaron! Si no quieres perderte el movimiento de caderas del presentador de La Resistencia, dale al play.

- El esperado posado de Tamara Falcó con Iñigo Onieva en la boda de su primo