¡De película! No te pierdas la emocionante y romántica pedida de mano de Benjamin Compaoré a Ana Peleteiro

Ana Peleteiro está viviendo un auténtico sueño. Hace poco más de un mes, anunciaba que estaba esperando una niña -que se llamará Lúa-. El nuevo capítulo de su cuento de hadas se producía este fin de semana en la ciudad de su novio, Benjamin Compaoré. El atleta francés ha viajado junto a ella a Bar-le-Duc y, delante de la catedral, le ha pedido la mano ¡por sorpresa! Así lo ha contado la gallega, emocionadisíma y sin poder contener las lágrimas: "Me invitó a un paseo mañanero por su ciudad… Y sin esperarme absolutamente nada, delante de la catedral, se arrodilló y me preguntó: Quieres casarte conmigo? En ese mismo instante, mi corazón se paró, pestañeé unas 40 veces para intentar asimilar lo que estaba sucediendo y sin dudar ni sola vez le dije que SÍ. Hoy, mañana y todos los días de mi vida, quiero convertirme en tu mujer y formar la familia más bonita, especial y diferente del mundo. SÍ Y MIL VECES SÍ, BENJAMIN". Dale al play y no te pierdas el vídeo, ¡es muy emocionante!

