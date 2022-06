La romántica historia de amor de Ana Peleteiro y Benjamín Compaoré que acaban de anunciar que van a ser papás

Loading the player...

Hace unos días, Ana Peleteiro anunciaba en su perfil público que está esperando un niño, fruto de su relación con el atleta francés Benjamín Compaoré. Además, contaba un secreto de su romántica historia de amor. "Me enamoré de ti hace muchos años atrás, pero la vida decidió que no era nuestro momento. 5 años más tarde, lo volví a hacer, pero esta vez de una forma complemente diferente. Meses después me enamoré de la forma en la que tratabas a tus hijas, en cómo te desvivías por ser el mejor papá y del amor incondicional que tenías por ellas, sin dejar de ser el novio más bueno y atento del mundo". Tras varios años junto al también atleta Nelson Évora, la deportista gallega comenzaba a salir a finales de 2021 con Benjamín Compaoré. ¿Te gustaría conocer su bonita historia de amor? Dale al play y no te la pierdas.

-Te mostramos la espectacular casa en la que Shakira y Piqué han vivido durante diez años

-Nuria March pone rumbo a Londres en compañía de su hijo, Jaime Martínez-Bordiú, horas antes de su boda

-Tiene 24 años y su chico es futbolista: conoce a Ingrid, la hija de Fernando Sanz e Ingrid Asensio que va a ser mamá