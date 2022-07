¡Cantando con Víctor Elías el tema de 'Los Serrano'! La divertidísima celebración de la boda de Teresa Andrés Otro de los momentos más destacados se producía con el baile nupcial donde la influencer valenciana no pudo contener las lágrimas de la emoción



Tras darse el ‘sí, quiero’ en el Monasterio del Puig de Santa María en Valencia,Teresa Andrés Gonzalvo e Ignacio Ayllón se desplazaban al lugar donde tendría lugar el banquete. Allí eran recibidos, como no podía ser de otra manera, por una espectacular traca valenciana. Los recién casados se pasaron toda la noche bailando y cantando con el resto de invitados. Incluso, se atrevieron a interpretar a dúo el famoso tema de Los Serrano, Uno más uno son siete, junto a Víctor Elías, pianista del grupo al que había contratado la pareja. Lo cierto es que fue una celebración de lo más divertida en la que no faltaron los fuegos artificiales, mucho baile y, tampoco, algunas lágrimas. Todo ello, en un marco incomparable dotado de una decoración exquisita, como se puede comprobar en el vídeo. Dale al play y no te lo pierdas.

