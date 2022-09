¿Abandona la televisión ? Rocío Flores responde

Qué hay de cierto en que Rocío Flores abandona la televisión. Después de que algunos medios asegurasen que el programa de de Ana Rosa había decidido prescindir de la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores, la protagonista de los hechos se ha pronunciado y ha negado que todo lo dicho sea cierto. Rocío ha desmentido a los micrófonos de Europa Press tal información: "La noticia que ha salido publicada, el titular es completamente falso". "Y sí que pediría que cuando se den noticias sobre mí al menos que sean verídicas", ha contestado visiblemente molesta.

Tanto El programa de Ana Rosa como Mediaset no han querido pronunciarse acerca de esta información, aunque la productora Unicorn Content, aseguran que los contratos con los colaboradores se renuevan cada temporada y que aún no existe un acuerdo con Rocío Flores.

Rocío Flores, el que había sido el fichaje estrella de El programa de Ana Rosa, en medio de los conflictos de toda su familia y la emisión de la segunda parte documental de su madre En nombre de Rocío, de momento no habría llegado a un acuerdo en las negociaciones sobre la nueva temporada. Al parecer el motivo de discordia entre ella y la cadena es que el representante de la hija de Rocío Carrasco habría señalado que la joven no estaría dispuesta a hablar de todos los aspectos de su vida personal y su familia, algo que habría sido considerado como inadmisible al estar emitiéndose la segunda temporada de la docuserie. Flores ya confesó que no ha visto ningún episodio de En el nombre de Rocío. "No he visto nada. Ya lo he vivido en mis propias carnes y fue suficiente. Ni me encuentro preparada, ni creo que lo necesite, ni que me beneficie mentalmente", señaló la nieta de Rocío Jurado a Europa Press.

Rocío Flores comenzó en televisión el 9 de abril de 2021 como exconcursante de Supervivientes y para comentar la participación de Olga Moreno, entonces mujer de Antonio David Flores, en el concurso. Sin embargo, la emisión de la primera parte del documental de su madre hizo que su participación en el espacio fuese más dirigida a los conflictos que rodean a su familia. Después de unos meses de verano alejada del foco mediático y de los problemas con su familia, la joven no descarta acudir a Pesadilla en El Paraíso para defender a su tía Gloria Camila. Además, ha revelado que por suerte sus seres queridos se encuentran bien, aunque ha preferido no decir nada sobre la relación de Olga Moreno con su representante Agustine Ettiene. "No tengo absolutamente nada que ver. Voy a pedir que me saquéis de este tema por completo, y no tengo nada más que decir".