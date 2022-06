Rocío Flores cuenta cómo es la relación con sus tíos en mitad de la polémica por el documental de su madre

Loading the player...

"He perdido el temor, he perdido la prudencia mal entendida, he ganado otras muchas cosas que me hacen echar un paso adelante y decir 'se terminó", así comienza el documental En el nombre de Rocío cuyo estreno tenía lugar este jueves en Mitele plus. Este viernes, se emitirán en abierto los dos primeros capítulos en los que Rocío Carrasco desvela, entre otras cosas que Gloria y Amador Mohedano tuvieron mucho que ver en la separación de sus padres: "Tomaron una determinación que ninguno quería tomar. Yo le pregunté a mi padre: 'papá, ¿por qué te separaste de mamá? Y él me dijo: 'por tu tía Gloria y tu tío Amador. Mi padre se vio ninguneado porque mi madre antepuso a su familia, o sea, a sus hermanos a mi padre". Horas antes de la emisión en abierto de los primeros capítulos del documental, los reporteros de Europa Press han hablado con Rocío Flores en la estación de Atocha. ¿Qué relación tiene la hija de Antonio David con sus tíos, Gloria y Amador? Dale al play y no te pierdas el vídeo.

