Alba Carrillo y Santi Burgoa, ¿una relación por definir?

El 'romance furtivo' surgido entre Adara y Gianmarco está marcando la recta final de la séptima edición de Gran Hermano VIP. Sin embargo, otra historia de amor ha ido fructificando en paralelo durante estas 12 semanas de una manera muy discreta. Se trata de la de Alba Carrillo y Santi Burgoa, una relación que se iniciaba unos meses antes de que la modelo entrara en la casa de Guadalix de la Sierra y que ella misma no sabía bien como calificar. Pero, después de días de incertidumbre acerca de los sentimientos del periodista durante su ausencia, la madrileña se llevaba una enorme alegría el pasado domingo al ser sorprendida con una preciosa declaración de amor en directo. "No tengas ninguna duda de mí (…). Te echo tantísimo de menos. Te espero siempre. Te quiero", le escribía el copresentador de Cuatro al día en un bonito mensaje.

VER GALERÍA

De esta manera, la colaboradora de Ya es mediodía veía como sus deseos se hacían realidad, puesto que, apenas unas horas antes, confesaba a sus compañeras sus ganas por saber algo de él. A pesar de que habían pactado silencio durante su estancia en el reality, Alba deseaba que su chico hubiera roto su promesa. "Santi podía haberme mandado una notita de voz. Espero que me esté echando de menos y que no haya salido corriendo. Es muy serio y no sé si le habrán gustado algunas cosas", se lamentaba ante Adara, a la que confesaba que sus sentimientos hacia él habían crecido en las últimas semanas.

VER GALERÍA

"Ya me encantaba, pero aquí me he dado cuenta de que me 'superencanta'. Tengo unas ganas de verle que es que, aunque no me quiera me da igual, pero que me vea. Si no me quiere, ya lo conseguiré. Eso me dolería, pero yo quiero verle. Ojalá que él esté así también", decía con cierto anhelo en la mirada a la vez que alababa todas las cualidades que la habían enamorado de él: "Me da tranquilidad, pero también me divierte. Porque también ha habido otros chicos que me han dado tranquilidad, pero de dormirme. Quiero un término medio. A mi niño le conoce ya como mi amigo, pero que es alguien que está en mi vida. Y me encantaría que hubiera ido a verle por su cumple porque es muy detallista y cariñoso".

VER GALERÍA

Unas confesiones que causaron un gran alboroto entre sus compañeras, que quisieron conocer todos los detalles sobre cómo se conocieron. Según su relato, todo sucedió cuando Alba mantenía una relación con Thibaut Courtois. "Él habló del tema en su programa. Habló superbién de mí y no tanto de él. Después yo lo dejé y acabamos fatal. Un drama, aquello fue horrible. A mí me cayó toda la culpa de todo y lo pasé fatal. Y ahí fue cuando Santi me escribió para darme ánimos". Asimismo, recordó que solían coincidir en los pasillos de Mediaset. “Le conocí en la tele, en maquillaje. Nos saludábamos y nos reíamos. El primer día que le vi dije 'esto no es normal'", narró con una gran sonrisa en los labios.

"Un día le dejé mi teléfono y le dije, 'para que cotejes la información' y me dijo que en cuanto terminara su programa me llamaba. Y me llamó. Yo le conté que estaba en casa sola porque mi hijo se había ido a celebrar el día del padre y que podía venir y pedir una pizza. Le di mi dirección y me dijo, '¡eres mi vecina!'. Resulta que vive a mi lado, a cinco minutos. Así que, ¡maravilloso!", explicó a sus compañeras llena de felicidad.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.