Alba Carrillo y Fonsi Nieto presumen de buena sintonía y hasta ¡bailan juntos! en el bautizo de Hugo

Han sido no pocos años de tensión, reproches y duros enfrentamientos entre ellos desde que se divorciaron allá por el 2012, pero todo eso parece que queda ya definitiva y felizmente atrás. Alba Carrillo y Fonsi Nieto han demostrado este fin de semana que son más que dos ex bien avenidos con un hijo en común, tras ver las sorpredentes imágenes que compartía hoy domingo la modelo y no dejan lugar a la duda. Una escena festiva que llama poderosamente la atención donde ambos lucen exuberantes pelucas de colores chillones, se abrazan primero ante la cámara y hacen la señal de victoria con sus manos, para después arrancarse a bailar juntos entre risas. Un momento de diversión y buen feeling por los cuatro costados que pone de manifiesto lo bien que se llevan en la actualidad, mucho más allá de la cordialidad reinante que ambos desean tener por el bien de su vástago.

Loading the player...

Fonsi Nieto y Marta Castro bautizan a su hijo Hugo

"¡Qué suerte de vida! El tiempo pone todo en su lugar. Gracias, Fonsi", ha escrito la modelo dirigiéndose cariñosamente al expiloto. El marco de este entrañable encuentro ha sido el bautizo este sábado de Hugo, el bebé nacido del matrimonio del DJ con Marta Castro. Alba acudía de invitada junto a su niño de diez años y relataba lo estupendo que había sido todo: "¡Fuimos muy felices!", comenzaba diciendo. "El acompañante más guapo fue el mío. Qué bueno y bonito es Lucas. No sabéis la emoción que tenía y lo que quiere a su hermano", señala junto a varias fotografías donde aparece de espaldas con él, luciendo ella un elegante modelo azul oscuro de la diseñadora Cristina Tamborero "para mis ocasiones especiales", señala. Para terminar, agradecía el día vivido a la mamá del bautizado y a los familiares presentes como Pablo o Gelete Nieto, éste último con su chica Beatriz Matallana.

El cariñoso encuentro televisivo de Fonsi Nieto y Alba Carrillo

VER GALERÍA

VER GALERÍA

No es la primera vez Alba y Fonsi demuestran que hace tiempo enterraron el hacha de guerra, puesto que en agosto de 2020 ya festejaron en paz y armonía la primera comunión de su hijo Lucas. Meses después, tenían también un encuentro televisivo donde quedaba patente su buena sintonía. La colaboradora de programas como Ya es mediodía o Secret Story tiene muy claro lo que piensa del expiloto, tal y como declaraba en enero de este año durante un encuentro con sus seguidores. "Fonsi es mi familia aunque como pareja no funcionáramos. Hemos tenido momentos malos, pero por suerte hemos sabido reconducir todo por Lucas", decía. Además, preguntada por la relación de su ex con su actual esposa, Alba afirmaba que "están fenomenal y les deseo lo mejor". También Marta Castro se refería a la buena conexión que tiene con Alba, asegurando que "es la madre del hermano de mi hijo y tenemos una relación que va muy bien", relataba en una de sus últimas entrevistas concedida a Europa Press.

- El sorprendente selfie de Paula Echevarría y Miguel Torres con Iker Casillas

- Victoria de Marichalar se convierte en 'Wonder Woman' en la megafiesta de influencers más espectacular del año

¿Qué opina sobre el hijo que espera Fonsi Nieto? Alba Carrillo se pronuncia y revela un detalle más

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.