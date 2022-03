Fonsi Nieto y Marta Castro bautizan a su hijo Hugo

Marta Castro y Fonsi Nieto han vivido este sábado un día para recordar. Un poco más tarde de lo previsto para asegurarse de que la situación sanitaria lo permitía, han bautizado a su primer hijo en común, Hugo, que acaba de cumplir su primer añito y ha disfrutado como el que más del día en el que ha recibido su primer sacramento. No ha habido una fiesta multitudinaria, sino una ceremonia íntima con los familiares más cercanos para no correr ningún riesgo tras los últimos repuntes del covid. Una cita en la que no ha faltado Alba Carrillo con su pequeño Lucas, de 10 años, el hijo fruto del matrimonio del expiloto con la modelo. "Bautizo de mi chiquitito", ha escrito Marta Castro en una de las tiernas imágenes que ha compartido hoy, donde la vemos en el jardín cogiendo de la mano a Hugo, ambos con looks a juego de colores blancos y cremas.

La orgullosa mamá lucía un elegante conjunto de pantalón y chaqueta, que ha combinado con unos bonitos zapatos azules de tacón. En otra de las instantáneas, vemos a la feliz y enamorada pareja posar con su vástago -al que han tapado el rostro- delante de la iglesia. De madrina del pequeño ha ejercido Aroa, una de las mejores amigas de Marta Castro y a quien vimos también en la despedida de soltera de la mujer de Fonsi allá por marzo de 2017. Mientras, el padrino ha sido Pablo Nieto, primo del padre de la criatura, que se ha mostrado muy cariñoso con su ahijado en todo momento.

Sobre el vínculo entre los dos hermanos, Marta Castro asegura que "tienen una relación maravillosa. Para Lucas, Hugo es un muñeco. Cada vez que puede le hace un regalo, le cuida muchísimo, se lo lleva a todos los sitios... y cuando el pequeño ve al mayor tiene como una conexión especial y le cambia la cara. Algo sienten, no sé, es muy bonito", confesaba la influencer de 37 años en una de sus últimas entrevistas, concedida a Europa Press. La pareja de Fonsi también declaraba tener buena sintonía con Alba Carrillo: "Al final somos familia, es la madre del hermano de mi hijo y tenemos una relación cordial, muy bien". Cabe recordar que el pequeño Hugo nació en unas circunstancias excepcionales, cuando en noviembre de 2020 España surfeaba a duras penas la tercera ola de la pandemia, y la mamá primeriza daba a luz después de haber dado positivo en el octavo mes de embarazo.

Los primeros días los pasó aislada con su bebé que, afortunadamente, pronto pudo estar también con su padre Fonsi Nieto y así quedaban los momentos más difíciles como algo a recordar cuando sea mayor. De igual manera que no olvidarán cómo la crisis sanitaria obligó a retrasar su bautizo unos meses hasta que la situación fuese segura. Para el expiloto, que durante la pandemia perdió a su abuela y a su padre, el pequeño Hugo es su mayor razón para sonreír, además de su hijo mayor. Fonsi y Marta comenzaron su discreta relación en el año 2013 y el 30 de abril de 2017 se casaron en Ibiza. "Ella es la mejor persona que he conocido para estar a mi lado. Estoy convencido de que va a ser por muchos años. Pasaremos baches, pero va a ser para siempre", aseguró el expiloto a principios del año pasado a ¡HOLA! poco antes de anunciar que iban a ser padres.

