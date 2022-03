Alba Carrillo da las gracias a Fonsi Nieto y Marta Castro por este bonito detalle La colaboradora ha revelado que el matrimonio cambió de fecha el bautizo de Hugo para que no coincidiera con la boda de una de sus primas

Alba Carrillo y Fonsi Nieto han tenido sus más y sus menos a lo largo de estos años, sin embargo, ahora mantienen una cordial relación por el bien de su hijo Lucas, que ya tiene diez años. El pasado sábado se olvidaron de todo para disfrutar del bautizo de Hugo, el hijo pequeño del DJ y su mujer, Marta Castro, demostrando que después de la tempestad siempre viene la calma. La colaboradora acudió a la celebración como acompañante de Lucas y durante la fiesta protagonizó un divertido baile con su ex. Sin duda, una imagen de armonía que refleja, según dijo Alba en Ya es mediodía, lo importante que es la comunicación en estos casos. "No hay nada que una familia si se sienta a hablar no pueda arreglar, sobre todo, cuando miras hacia abajo y ves lo que hay y lo que viene", declaró en referencia al hijo que tienen en común. "Hay que solucionar las cosas".

La colaboradora también contó que Fonsi y Marta tuvieron que cambiar la fecha inicial del bautizo de Hugo porque coincidía con la boda de una de sus primas. "Tuvieron que cambiar la fecha, iba a ser en septiembre y coincidía con la boda de mi prima. No querían que Lucas se lo perdiera y era más fácil cambiar la fecha de un bautizo que una boda", declaró Alba. "Entonces por eso el niño (Hugo) se ha pasado del año esperando el día de su bautizo. Además, la familia de Fonsi, Fonsi incluido, está siempre viajando y hasta que no ha acabado el Mundial no han podido encontrar fecha". La modelo dijo que Fonsi y Marta habían sido "muy generosos" y comentó que la celebración había sido "maravillosa". "El niño es precioso, mi hijo le adora, están todos felices", añadió.

Alba compartió varias fotos del bautizo. "El acompañante más guapo fue el mío. Qué bueno y bonito es Lucas. No sabéis la emoción que tenía y lo que quiere a su hermano", publicó orgullosa. También aprovechó la ocasión para dar las gracias a la familia de Fonsi y a la de Marta por hacer posible este día tan feliz para todos. "Fonsi es muy majete. Si yo siempre le he querido, lo que pasa es que hemos tenido nuestros más y nuestros menos, y él a mí también", aclaró en Ya es mediodía.

La relación de Fonsi Nieto y Alba Carrillo fue breve, pero intensa. Se enamoraron en 2010; en 2011 se conviertieron en padres y en 2012 rompieron. Ahora, él es feliz al lado de Marta Castro y ella, tras romper con Santi Burgoa, disfruta de un periodo de calma y sueña con volver a ser madre en 2022. "Quiero volver a ser mamá y probablemente sea sola. En principio sería para enero por inseminación artificial con un donante anónimo", anunció en Sálvame.

